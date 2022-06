Königheim. Bulli und Lanz Bulldog, VW Käfer und Triumph, Ford Mustang und Kaiser-Jeep haben viele Freunde: Am Sonntag, 12. Juni, ist der Weinort Königheim für sie eine gute Adresse. Dort können sie beim Oldtimertreffen rund um die Brehmbachtalhalle gemeinsam staunen und fachsimpeln.

Zum vierten Mal veranstaltet die „Togohilfe Königheim“ das beliebte Oldtimertreffen. Bei den zurückliegenden Veranstaltungen trafen sich jeweils über 100 Besitzer historischer Gefährte mit ihren Schätzchen: „Wir sind gespannt, wie viele Freunde historischer Fahrzeuge sich diesmal tummeln“, so die Verantwortlichen.

Neben zahlreichen Oldtimern aller Klassen und ihren Besitzern hoffen sie, von 10 bis 17 Uhr auch auf viele neugierige Besucher, damit die Freunde legendärer Automobile, alter Traktoren, historischer Lastkraftwagen und kultiger Motorräder nicht unter sich bleiben.

Passend zum Herstellungsdatum vieler Fahrzeuge spielt über den Tag verteilt die lokale Coverband „PM60“ Lieder aus den vergangenen 60 Jahren. Für Bewirtung ist gesorgt.

Höhepunkt wird die große Ausfahrt der mindestens 30 Jahre alten Fahrzeuge durch die Gemeinde Königheim sein, die um 14.30 Uhr starten wird. Der Erlös des Treffens kommt den Projekten der „Togo-Hilfe Königheim“ zugute. „Hier unterstützen wir weiterhin die Schulspeisung in unserer Partnerschule in Ilico. Außerdem beteiligen wir uns am Gesundheitsprojekt Aimes Afrique. Auch werden wir wieder einen Container mit Hilfsgütern – Schulmöbel, und alles was Kinder und Jugendliche benötigen – nach Togo schicken“, erklären die Organisatoren abschließend.

Familienflohmarkt

Für die jüngeren Besucher ist ein Familienflohmarkt geplant. Für Kinder sind die zwei Quadratmeter großen Parzellen kostenlos, von allen anderen würde man sich über eine Spende freuen. ad

