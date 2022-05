Gebhard Haberkorn neuer Vorsitzender

Gissigheim. Wegen hoher Inzidenzen während der Corona-Epidemie ist es dem Obst- und Gartenbauverein erst im dritten Anlauf gelungen, die Jahreshauptversammlung durchzuführen. Dringend nötig war diese Versammlung wegen der anstehenden Neuwahlen, da der bisherige Vorsitzende Udo Lorenz sein Amt wegen seiner Aktivitäten im Landesverband schon 2019 niedergelegt hatte.

Sein Stellvertreter Ingbert Steinam, Königheim, leitete seither kommissarisch den Verein. Neu gewählt wurde nun als erster Vorsitzender Gebhard Haberkorn.

Bei seiner Begrüßung im Dorfgemeinschaftshaus freute sich Ingbert Steinam über die große Zahl an Besuchern, die dadurch ihr Interesse an der Vereinsarbeit bekundeten.

Nach der Totenehrung richtete Bürgermeister Ludger Krug ein Grußwort an die Vereinsmitglieder. Hierbei hob er die Aktivität des Obst- und Gartenbauvereins hervor, der immer wieder Aktionen zur Ortsverschönerung durchführe, der sich für die Pflege der Obstbäume in der Gemarkung und für die Gestaltung einer lebenswerten Landschaft einsetze und der die Bevölkerung bei ihrer Gartentätigkeit beratend unterstütze.

Für den Landesverband Stuttgart überbrachte Udo Lorenz die Grüße. Er appellierte an alle, in Anbetracht des Klimawandels umzudenken. Vor allem müsste auch die junge Generation hierzu stärker motiviert werden. Rosel von Alt erinnerte namens des Kreisverbandes daran, dass Produkte aus dem heimischen Garten die gesündesten und die am besten kontrollierten seien.

Steinam gab den Tätigkeitsbericht über die vergangenen Jahre, in denen Aktionen wie Gehölzschnitte, Streuobstpflegetage, Schnittkurse, Klassenbaumpflege, Nistkasten reinigen, Rabattenpflege und Kinder-Ferienprogramme durchgeführt wurden.

In Vertretung des Schatzmeisters trug Edgar Münch den Kassenbericht für die Jahre 2020 und 2021 vor. Franz Schreck, der zusammen mit Christel Fahrmeier die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine einwandfreie, gewissenhafte Kassenführung.

Neuwahlen

Bürgermeister Krug führte die Neuwahlen durch. Dabei ergab sich folgende Konstellation: Vorsitzende: Gebhard Haberkorn; zweiter Vorsitzender: Ingbert Steinam; Kassenwart: Ludwig Leimbach. In den Beirat wurden wieder gewählt: Wolfgang Appel, Josef Fahrmeier, Bernhard Gehrig, Reinhold Withopf. Neu hinzu kamen Hubert Busch und Klaus Steffan. Schließlich übernahmen Christel Fahrmeier und Franz Schreck wieder die Aufgaben der Kassenprüfung. Das Amt des Schriftführers blieb vorläufig vakant.

Ehrungen

Nachdem einige Jahre keine Jahreshauptversammlung mehr hatte stattfinden können, stand nun eine große Anzahl von Ehrungen an, die vom neu gewählten Vorsitzenden Gebhard Haberkorn und seinem Stellvertreter Ingbert Steinam durchgeführt wurden. Mit dem LOGL-Bäumchen in Bronze wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Busch Hubert (Königheim), Ehrenfried Trudbert, Gausrab Uwe, Hammrich Christoph, Philipp Michael (Tauberbischofsheim), Rapp Ludwig, Scheifele Hans-Peter, Schreck Alois (Königheim), Steffan Herbert, Steffan Hilde, Tombek Jakob und Annette Walzenbach.

Für 25-Jährige Mitgliedschaft ehrte man mit dem silbernen LOGL-Bäumchen: Berberich Gerhard, Fahrmeier Hubert, Gehrig Irmgard, Greß Albert, Haag Eugen. Haberkorn Gebhard, Hehn Josef, Odenwald Otmar, Rapp Felix, Rapp Georg, Rapp Konrad, Schreck Bernhard, Schreck Hubert, Stahl Bruno, Stang Angela, Stang Hubert, Stang Theo, Steffan Hella, Uihlein Helmut und Waltert Ruth. Alle Geehrten erhielten neben einem Präsent auch eine Urkunde des Landesverbandes.

Die Ehrung der Funktionsträger übernahm Rosel von Alt für den Kreisverband. So zeichnete sie mit dem Apfel in Bronze und mit einer Urkunde für mindestens zehn Jahre aus: Hubert Busch (10 Jahre Beirat), Gebhard Haberkorn (11 Jahre Beirat) und Ingbert Steinam (4 Jahre Beirat und anschließend 15 Jahre stellvertretender Vorsitzender). Ebenso ehrte Rosel von Alt die Beiräte Hermann Hufnagel und Reinhold Withopf, beide für 15 Jahre Tätigkeit als Beirat mit dem silbernen Apfel.

Namens des Landesverbandes dankte Udo Lorenz den beiden langjährigen Kassenprüfern Steffan Wendelin (28 Jahre), und Schreck Franz (35) , Fahrmeier Josef (35 Jahre), Nistkastenbeauftragter und Gehrig Bernhard, Gründungsmitglied und Funktionsträger (38 Jahre) mit einem goldenen Apfel mit Silberkranz beziehungsweise mit Goldkranz und Urkunde.

Verabschiedung

Den Schlusspunkt aller Ehrungen setzte Ingmar Steinam mit der Laudatio auf Udo Lorenz, der seit 1987 verschiedene Funktionen im Verein ausübte, darunter zwölf Jahre als Vorsitzender und zusätzlich zeitweise als Schriftführer. Mit einem Weinpräsent und einem Blumengebinde an seine Frau dankte er für dessen Einsatz. Mit dem Wunsch auf ein gutes Gartenjahr beende Haberkorn die Veranstaltung. emü