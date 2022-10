Gasthaus „Engel“ hat wieder geöffnet

Königheim. In Königheim gibt es wieder ein Gasthaus: Ralf Bartholme hat den lange leerstehenden „Engel“ in der Hauptstraße erworben, renoviert und in Betrieb genommen. Aus dem Regionalentwicklungsprogramm „Leader“ wurde ihm dafür ein Zuschuss in Höhe von 40 Prozent der förderfähigen Kosten zuerkannt.

„Mit diesem Vorhaben treffen sie geradezu die Seele von Leader“, meinte der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken, Alfred Beetz, als er am gestrigen Montag die offizielle Förderplakette an Ralf Bartholme überreichte. Die Eröffnung des Gasthauses trage zur Innenentwicklung, Nahversorgung und Stärkung des Ortes bei. Als Treffpunkt für die Menschen fördere es das soziale Miteinander und unterstütze auch ehrenamtliches Engagement, da sich Vereine hier treffen und tagen könnten. Auch der Tourismus in Königheim werde durch das Gasthaus vorangebracht, war sich Beetz sicher, und last but not least sei ein zusätzlicher Arbeitsplatz in der Gemeinde geschaffen worden.

Ralf Bartholme betreibt seit Jahren einen Catering-Service in Königheim, für den er bislang die Küche und den Gastraum des alten Gasthauses „Engel“ gepachtet hatte. Nachdem sich die Nachfrage nach Speisen auf Bestellung und zum Abholen ausweitete, entschloss er sich, des Gasthaus zu erwerben und neben dem Catering-Service auch das stationäre Lokal zu betreiben. Geöffnet ist es mittwochs bis sonntags jeweils ab 17.30 Uhr.

„Ohne die Leader-Förderung hätte ich das Projekt nicht angehen können“, meinte Bartholme mit Blick auf den finanziellen Aufwand für die Modernisierung und Renovierung des Gebäudes.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Gastraum erstrahlt in neuem Glanz, ohne den Stil und Charme eines traditionellen Dorfwirtshauses verloren zu haben. In einem Nebenraum können Gruppen separat tagen und feiern, wobei sich die großen Fenster zur Straße hin öffnen lassen und ein wenig Biergarten-Atmosphäre entstehen lassen. Neue sanitäre Anlagen inklusive einer barrierefreien Toilette runden die Erneuerung ab. Rollstuhl- und Rollatorfahrer können über eine Rampe auf der Rückseite des Gebäudes in die Wirtschaft gelangen. Der Saal im ersten Stock des Gasthauses konnte aus Budgetgründen noch nicht wieder hergerichtet werden. Stattdessen haben nun das Büro und ein Raum für das Personal dort ihre Plätze gefunden. Der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Badisch Franken, Alfred Beetz, gab bei der Plakettenüberreichung einen kleinen Überblick über die aus dem Leader-Programm geförderten Projekte in der Gemeine Königheim seit 2015: So seien Zuschüsse für die Errichtung des Mehrgenerationenspielplatzes, für den Umbau einer Feldscheune zu Ferienwohnungen und eben für die Revitalisierung des Gasthauses „Engel“ bewilligt worden. Aus dem zusätzlichen Regionalbudget für Kleinprojekte habe der Verein ein Vorhaben im ökologischen Weinbau unterstützt.

Nachdem nun der Förderzeitraum der Aktionsgruppe Badisch-Franken Ende des Jahres auslaufe, werde im November im Stuttgart über eine etwaige weitere Förderperiode in dieser Region entschieden, gab Beetz einen Ausblick auf die nahe Zukunft. bc