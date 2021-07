Freude über 705-Euro-Spende

Königheim. So einfach kann es sein, Gutes zu tun. Die Netze BW ruft seit einiger Zeit dazu auf, ihr den Stand des Stromzählers mittels elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, das eingesparte Porto einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. So kamen 2020 in Königheim 705,60 Euro zusammen.

Der Betrag kommt dem Förderverein des Kindergartens St. Raphael in Gissigheim zugute. Wie die gesamte Bevölkerung, sind auch sämtliche Erziehungseinrichtungen von der Pandemie arg gebeutelt. Auch der Kindergarten in Gissigheim wurde und wird vor große Herausforderungen gestellt. Immer wieder mussten Hygienekonzepte und Maßnahmen an die sich ändernden Situationen der Pandemie angepasst werden. Da komme der unerwartete Geldsegen gerade zum rechten Zeitpunkt, wie Christina Stang als Vorsitzende des Fördervereins Kindergarten St. Raphael anmerkt und Melanie Berberich als Kassenwartin ergänzt: „Uns tut jetzt jeder Euro gut, der uns und unsere Arbeit unterstützt. Und über eine Spende, die so unverhofft kommt wie diese, freut man sich doppelt.“

„Die Netze BW hat da eine ganz tolle Idee gehabt – gut gemacht“, findet Bürgermeister Ludger Krug lobende Worte für die Aktion und ergänzt: „Mein Dank richtet sich auch an alle Haushalte, die die Spende mit ihrer Teilnahme überhaupt erst möglich gemacht haben.“

Die Portospenden-Aktion kommt trägt in mehrerlei Hinsicht Früchte, berichtet Bernhard Ries, Kommunalberater der Netze BW. „Heute übermitteln uns bereits mehr als 60 Prozent unserer Netzkunden ihre Zählerstände elektronisch. Es geht schneller und das bei einer geringeren Fehlerquote.“ So wie das Zustandekommen der Spende eine Gemeinschaftsaktion sei, sei auch die Überwindung der Pandemie nur gemeinschaftlich möglich. pm

