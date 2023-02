Floriansjünger bei 18 Einsätzen gefordert

Königheim. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Königheim blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2022 zurück. Im Mittelpunkt standen Tätigkeitsberichte.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Thomas Zugelder und dem anschließenden Totengedenken, folgte der Tätigkeitsbericht von Schriftführer Fabian Brell. Er berichtete über den Mitgliederstand sowie alle Übungen, Unterrichte und Freizeitaktivitäten der Wehr. Letztes Jahr durften sich auch wieder Aktive bei Lehrgängen weiterbilden. So besuchten Philipp Faulhaber und Leon Dambach die Grundausbildung.

Thomas Zugelder ging in seinem Bericht des Abteilungskommandanten auf das Einsatzjahr 2022 ein. Die Abteilung Königheim wurde zu 18 Einsätzen gerufen. Dies waren ein Großbrand, zwei Flächenbrände, vier Kleinbrände, zwei Türöffnungen, sechs Mal eine kleine technische Hilfeleistung und drei Fehlalarme einer Brandmeldeanlage.

Der Abteilungskommandant würdigte die Arbeit aller Aktiven und Helfer. Des weiteren gab er einen kurzen Überblick über die anstehenden Aufgaben der Wehr.

Kassierer Bernhard Horn berichtete detailliert über die stabile Finanzlage der Abteilung. Kämmerin Dörr fungierte als Kassenprüferin. Die anschließende Entlastung, erfolgte einstimmig.

Hauptkommandant Glock gab in seinen Grußworten einen kurzen Ausblick über die anstehenden Beschaffungen wie den Gerätewagen-Logistik und ein Notstromaggregat, mit dem das neue Gerätehaus im Falle eines Blackouts autark betrieben werden kann. In wenigen Tagen werden die Löschfahrzeuge mit neuen Digitalfunkgeräten ausgerüstet, wofür auch noch eine extra Ausbildung für alle Kameraden stattfinden wird.

Bürgermeister Krug berichtete über die eingetroffenen Förderbescheide vom Land. Noch nie wurde in der Gemeinde Königheim so viel in die Feuerwehr investiert, wie zur Zeit. So hofft er, dass mit dem Bau des neuen Gerätehauses noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Erfreut konnte er in die Gesichter vieler junger Kameraden blicken, der Fortbestand der Wehr sei somit gesichert, stellte er fest. Er wünschte allen Feuerwehrleuten, dass sie immer gesund von ihren Einsätzen nach Hause kommen.

Bei den anschließenden Beförderungen, konnte mit Leon Dambach und Philipp Faulhaber zwei neue Mitglieder per Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen werden. Die beiden konnten gleich im Anschluss zum Feuerwehrmann befördert werden.

Fabian Bauer und Clemens Schäfer wurden zum Oberfeuerwehrmann und Manuel Faulhaber zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt Vorschau, wies Abteilungskommandant Zugelder noch auf das geplante Helferfest und den Kameradschaftsabend im Spätjahr hin.