Erstmals zum Tisch des Herrn

Pülfringen/Brehmen. Fünf Kinder aus Pülfringen und Brehmen gingen in der Pfarrkirche St. Martin Königheim zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. In dem von Pfarrer Franz Lang und Gemeindereferent Martin Merkel gestalteten und von der Pülfringer Kirchenband musikalisch umrahmten Gottesdienst erlebten die Kinder mit ihren Familien den Höhepunkt der zu Beginn des Jahres begonnenen Vorbereitung. Auf diesem Weg hatten sie Jesus immer besser kennengelernt. Getreu dem Motto „Vertrau mir, ich bin da!“ bekräftigte Pfarrer Lang in seiner Predigt, dass Gott den Erstkommunikanten zur Seite steht. Bild: Seber

