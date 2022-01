Engagement gewürdigt

Königheim. Nahezu 150 Jahre Kompetenz und Fachwissen ihrer Mitarbeiter ehrte die Garten- und Landschaftsbaufirma Uihlein. Im Rahmen der Jahresabschlussfeier, die den Pandemieregeln entsprechend nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte, wurden langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet. Da die Feier auch im letzten Jahr ausfallen musste, gab es Ehrungen nachzuholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits seit 25 Jahren sind die Vorarbeiter Volker Götzinger, Marco Maric und Hans-Peter Lang im Unternehmen tätig, dicht gefolgt von Joachim Kritz, Petra Zimmermann-Prosser und Gabi Hänisch, die dem Unternehmen seit 20 Jahren die Treue halten. Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Bernd Stock im Garten- und Landschaftsbau erfolgreich tätig.

Georg Uihlein stellt heraus, dass alle Jubilare sehr unterschiedlich und dennoch alle von großer Bedeutung für das Unternehmen sind. Uihlein bedankt sich auch im Namen seiner Frau Martina bei seinen Mitarbeitern für deren stetige Loyalität und besondere Verlässlichkeit. In so vielen Jahren sind die Jubilare zu wesentlichen Teilen des Unternehmens geworden und waren erheblich an der Firmenentwicklung beteiligt.

Im Rahmen der Feier wurden die Jung-Gesellen Nick Mayer und Roman Bagudinow beglückwünscht, die im Sommer ihre Ausbildungen zum Garten- und Landschaftsgärtner erfolgreich abgeschlossen haben. dou

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2