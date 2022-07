Einige Obstbäume der Gemeinde auf Vordermann gebracht

Gissigheim. Im Rahmen des Streuobstpflegetages war der Obst- und Gartenbauverein Gissigheim wieder in Aktion, um einigen Obstbäumen der Gemeinde wichtige Pflege angedeihen zu lassen. Bei herrlichem Frühlingswetter hatten sich einige Aktive und Helfer aufgemacht, um in Gemeinschaftsarbeit einen Beitrag zu einer gesunden ökologischen Natur zu erbringen. Am Friedhof wurden einige sehr alte Gehölze nochmals herausgeputzt, und dies, obwohl schon einige Spechte ihr Höhlen in die Stämme gezimmert hatten. Gerade deswegen müsse man diese Bäume so lange wie möglich erhalten. Weitere Projekte standen an im Neubaugebiet (Wilhelm-Weigandstraße), an der Straße nach Heckfeld und an der Grünkerndarre. Auch hier sah man den Erfolg der Pflegearbeit der vergangenen Jahre, da die Bäume ordentlich junges Holz aufgebaut hatten. Dies ist die Gewähr dafür, dass diese Obstgehölze noch einige Jahre erhalten werden können. emü

