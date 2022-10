Ein Fest für alle Kunstliebhaber

Gissigheim. Eine Reihe glücklicher Zufälle hatten zu der erfolgreichen Ausstellung „Der Gissigheimer Maler Max Wolf und seine Künstlerfreunde“ im Bettendorfschen Schloss geführt, die nun mit einer viel beachteten Finissage zu Ende gegangen ist.

Zwei renommierte Kunsthistoriker, Dr. Benno Lehmann (Mannheim) und Dr. Jörg Paczkowski ( Wertheim), hatten hierzu Werke des Künstlers aus privaten Sammlungen zusammengetragen, um sie unter Mitwirkung des Heimatvereins Brehmbachtal im Schloss in Gissigheim den Kunstliebhabern zugänglich zu machen. Seit der Vernissage am 26. Juni haben nun viele davon Gebrauch gemacht und sich die Bilder des in Gissigheim geborenen Malers Max Wolf zu Gemüte geführt. Das Ende der Ausstellung erwies sich mit dem Vortrag von Dr. Jörg Paczkowski über „Das Kunstschaffen von Freunden Max Wolfs in der Taubertal-Region“ nochmals als ein Highlight. Eine gesangliche Einstimmung zu dieser Veranstaltung gaben mit einem passenden Lied-Vortrag Sabine Steinmetz, Elke Thimm und Winfried Bauch.

Vielbeachtete Präsentation

Nach seiner Begrüßung der Gäste und des Referenten Dr. Jörg Paczkowski gab Gerhard Withopf in Vertretung des Vorsitzenden des Heimatvereins einen kurzen Rückblick auf die vielbeachtete Kunst-Präsentation der vergangenen Monate. Er nahm hierbei auch die Gelegenheit wahr, auf die vom Schloss-Verein aufwendig restaurierte Madonna aufmerksam zu machen, die vor wenigen Tagen in einer Nische an der Nordseite des Schlosses aufgestellt worden war. Es folgten die Grußworte von Dr. Reinhart und Bürgermeister Krug. Beide unterstrichen die Bedeutung der Ausstellung für Gissigheim und die Kunstliebhaber der Region.

Mindestens 200 Maler, die in dieser besonderen deutschen Landschaft, die als Tauber-Region ein Begriff ist, künstlerisch tätig waren, könne er aufführen, so der Kunsthistoriker Dr. Paczkowski, in seinem Power-Point-Vortrag. Mit dem theatralisch überhöhten Gemälde „Brücke bei Bronnbach“ von Peter Mulier um 1660 verwies er auf die Bekanntheit des Taubertals als Motivgeber schon lange vor den Romantikern um Max Wolf.

Er zeigte nun von Bernhard Fries Bilder wie „Golf von Sorrent“ oder „Capri“, die dessen Begeisterung für die Natur zum Ausdruck brachten und die sich auch auf Max Wolf übertragen hat. Es folgten weitere Werke aus dessen Zeit in Italien und besonders vom Aufenthalt in Rom. Die strahlende Sonnen-Beleuchtung der Natur dort im Süden, verbunden mit einem topographischen Realismus, habe Fries auch in seinen Werken aus dem Neckartal und angrenzenden Odenwald zum Ausdruck gebracht.

Ein begeisterter Romantiker, der oft im Taubertal arbeitete, sei auch Ferdinand Rothbart gewesen, der fast zeitgleich mit Max Wolf lebte. Sein Bild „Auf der Wertheimer Burg“ war nun stellvertretend für seine Malerei zu sehen.

Herausgestellt wurde auch Ludwig Richters „Illustrationen zu Märchen“, in denen immer wieder Motive aus Wertheim auftauchen, unabhängig von den Ereignisorten der Märchen. Im Vortrag von Dr. Paczkowski folgten Bilder von Johann Wilhelm Cordes, die dessen spätromantische Malerei wie zum Beispiel „Die Brücke bei Werbach 1866“ verdeutlichten.

Bei weiteren bedeutenden Zeichnern wie Josef Moosbrugger konnte man Motive aus Eichel, Bronnbach, Distelhausen, Gerlachsheim, Grünsfeldhausen und Oberwittighausen sehen. Schließlich zeigte der Referent Arbeiten von Fritz Wucherer mit Ansichten von Wertheim mit seinem Spitzen Turm und von der Tauber-Region.

Anekdoten und Geschichten

Er verstand es treffend, die jeweiligen Eigenheiten der Kunstwerke hervorzuheben und auch Anekdoten und Geschichten von Adelshäusern einfließen zu lassen. Auf großes Interesse stießen Vergleiche der Malereien der beiden Malerfreunde Max Wolf und Carl Weysser. Letzterer habe Hunderte von Skizzen, Gemälden und Ölstudien geschaffen und werde zuweilen als „Badischer Spitzweg“ bezeichnet. Schließlich wurde die Bilderserie des Vortrags noch ergänzt durch Gemälde von Theodor Verhas, der ebenfalls in der Tauber-Region wirkte. Dr. Paczkowski konnte immer wieder interessante Entwicklungen bei den einzelnen Gemälden aufzeigen.

Zur Abrundung der gelungenen Finissage sang das Duo Sabine Steinmetz und Wilfried Bauch sehr passend das Volkslied: „Wie lieblich schallt‘s“. Mit dem Dank an alle Verantwortlichen und Mitwirkenden bei dieser Ausstellung – neben dem Vorsitzenden Lothar Achstetter in erster Linie Burkard Gassenbauer, Bernhard Berberich, Gerhard Withopf und Valentin Holderbach, besonders auch an die Kunsthistoriker Dr. Benno Lehmann und Dr. Jörg Paczkowski, endete die Finissage.

Zum Schluss wurde das Max-Wolf-Gemälde „Sonnige Waldlichtung“ verlost, das vom renommierten Ausstellungs-Initiator und Leihgeber Dr. Lehmann gestiftet wurde.

Maria Gehrig ist die Gewinnerin

Als „Glücksfee“ ermittelte Dorothea Gassenbauer aus mehr als 400 abgegebenen Lösungsblättern Maria Gehrig aus Gissigheim als Gewinnerin.

Sie kann nun das Original-Ölgemälde von Max Wolf ihr Eigen nennen.