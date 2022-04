Ein Abend mit viel Rock und ein wenig Panik

Pülfringen. Endlich gibt es wieder Livemusic in Raldys Wirtshaus in Pülfringen. An diesem Samstag gastiert Panik-Sohn Kieran Hilbert mit Band. Der Abend steht unter dem Tietel „Rockig - Bluesig - Panisch“.

Der Gitarrist Kieran Hilbert aus Hamburg gründete 1986 Deutschlands jüngste Rockband „Future“, wurde später Mitglied im Panikorchester von Udo Lindenberg und Produzent.

2018 reiste er mit seiner Band nach Memphis, begab sich auf den ‘Blues Trail’ und nahm seine neue CD auf. Eine Live Band, die den Wert der Musik in den Mittelpunkt stellt und seines gleichen sucht. Mit einer unbändigen Spielfreude bringen die Musiker: Mark Eichenseher, guitar; Thomas Wödl, bass; Fabian Godpower Funk, drums; und Kieran Hilbert, guitar & vocals; ihren Sound so nahe ins Publikum, als wäre es mittendrin.

Sicher wird „Kiri“ auch die eine oder andere Anekdote aus Panischen Zeiten mit Udo Lindenberg erzählen. Aber im Mittelpunkt steht kernige Rockmusik.