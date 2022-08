Dusche und Karussell für Kühe sind keine Zukunftsmusik

Gissigheim. Der Heuwiesenhof von Rainer und Stefanie Schreck hat im Rahmen der Landesinitiative „Gläserne Produktion“ zusammen mit dem Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis vor kurzem seine Hoftore für die Bevölkerung geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 2019 fertig gestellte Milchviehstall mit Biogasanlage zog Besucher aller Altersklassen an, um die moderne Landwirtschaft einmal hautnah zu sehen und zu erleben.

„Der im Rahmen des Förderprojekts Europäische Innovationspartnerschaft gebaute Stall soll vor allem für ein besonderes Maß an Tierkomfort sorgen“, berichtete Jennifer Düchs, Leiterin des Landwirtschaftsamtes beim Landratsamt. Für die Kühe gibt es daher eine Dusche, die für Abkühlung an heißen Tagen sorgt, sowie ein weiches Strohbett, das automatisch nachgestreut wird. Eine weitere Besonderheit ist, dass aus dem hofeigenen Mist durch die Biogasanlage Strom erzeugt wird. Die Gärreste werden dann als wertvoller Dünger wieder für die eigenen Flächen genutzt. Dadurch ergibt sich ein vollständiger Kreislauf der Nährstoffe. Den Auftakt des Tages bildete der Gottesdienst. Im Anschluss wurde der Stall gesegnet. Außer dem Landwirtschaftsamt waren viele Ausstellerinnen und Aussteller sowie Kooperationspartner vor Ort, die am Stallbau beteiligt waren oder anderweitig eng mit dem Heuwiesenhof zusammenarbeiten. Für die Besucher war ein vielfältiges Programm geboten. Es gab Hofführungen sowie am Abend ein Live-Melken am Melkkarussell. Die Kleinsten konnten sich auf einer Hüpfburg austoben oder sich Luftballonfiguren formen lassen. Für die Verpflegung war ebenfalls vollumfänglich gesorgt. Zum Mittag wurde Ochs am Spieß angeboten, zum Nachtisch waren die Kaffeebar und der Eiswagen mit Bauernhof-Eis geöffnet.

Mehr zum Thema Boxberg Bauernhof öffnet am Sonntag seine Türen Mehr erfahren Kochwerkstatt Ferienspaß im Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren

„Dem Besucherandrang nach zu urteilen, besteht ein reges Interesse an solchen Aktionen. In Zeiten, in denen Tierwohl und -schutz immer mehr an Bedeutung gewinnen und die Landwirtschaft an vielen Stellen an den Pranger gestellt wird, ist es umso wichtiger, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und der Bevölkerung zu zeigen, wie es heutzutage tatsächlich auf den Höfen aussieht“, sagte Jennifer Düchs. Daher unterstützt das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz solche Aktionen über die Landesinitiative „Gläserne Produktion“. lra