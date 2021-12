Dunkel gehaltene Farbtöne regten zum Nachdenken an

Gissigheim. Die Pfarrkirche Peter und Paul in Gissigheim präsentierte sich am zweiten Weihnachtstag in dunkel gehaltenen Farbtönen, die zum meditativen Verweilen einluden. Die Idee stammte von Irmgard Gehrig (kfd) und wurde begeistert vom Gemeindeteam aufgegriffen. So dekorierte man den Zugang zur Krippe im Hauptgang mit weihnachtlichen Motiven und mit Kerzenlicht und legte für alle Besucher zur Betrachtung dazu Bilder mit passenden Texten aus – Texte mit den Gedanken des Friedens, den Christus durch seine Geburt den Menschen guten Willens schenken will.

Für die Kinder hatte das Gemeindeteam Papiersterne zum Ausschneiden bereit gelegt, die sie daheim ausschneiden konnten. Viele machten davon Gebrauch.

Die Pfarrkirche Peter und Paul in Gissigheim wurde in dunkel gehaltene Farbtöne getaucht und sollte so zum Innehalten anregen. © Gemeindeteam

Christian Dörr hatte mit Lichtwerfern für die entsprechende technische Voraussetzung gesorgt, so dass die Krippe, der Altar und die Orgel in angenehm gedämpftem, stimmungsvollem Licht eingetaucht waren. Viele Besucher verweilten im Laufe des Nachmittags in der Kirche und ließen die Illumination und die gedämpfte Orgelmusik auf sich wirken. Da diese Aktion gut ankam macht man sich Gedanken, diese am nächsten Weihnachtsfest zu wiederholen. emü