„Dreams Instead“ geben ein Gastspiel

Pülfringen. „Dreams Instead“ gastiert am Samstag, 14. Januar, in „Raldys Wirtshaus“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2016 steht die Band „Dreams Instead“auf der Bühne und begeistert mit handgemachter Musik, mal ganz akustisch und mal mit fetzigen E-Gitarren Sounds. Der Abend beginnt gefühlvoll mit Milky Chance, Andreas Bourani, Westernhagen sowie eigenen Songs aus dem „Dreams Instead“-Album „Anfängerglück“.

Dann steigt die Stimmung mit The Killers, Walk The Moon, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse und am Ende wird getanzt und abgefeiert zu den Klassikern von Oasis, 4 Non Blondes, Alanis Morissette, The Cranberries, Dire Straits oder Queen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wahl-Münchener begeistert im Club w 71 Weikersheim: Ein Feuer, das über Generationen brennt Mehr erfahren

Auf der Bühne stehen: Jana Gleich (Gesang), Simon Seewald (Drums), Felix Mehlhaus (E-Gitarre und Gesang) und Christian Scherer (Akustik-Gitarre und Gesang).