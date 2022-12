Die Weichen stehen auf Konsolidierung

Königheim. Nach guter Tradition wird der gemeindliche Haushalt in Königheim immer zum Jahresende vorberaten und dann im Januar verabschiedet. Das war in diesem Jahr gar nicht so einfach und eine große Herausforderung für die Kämmerei, da die Vorgaben und Zahlen aus Stuttgart erst im Oktober an die Kommunen herausgegeben wurden. Doch Kämmerin Sabine Dörr und ihr Team hatten das Kunststück vollbracht, im Zeitrahmen zu bleiben.

Der neue Haushalt 2023 sei geprägt von vielen Aufgaben, die von Bund und Land einfach auf die Kommunen übertragen werden. Man habe den Eindruck, dass die Kommunen immer mehr zum Nothelfer von Bund und Land werden, blickte Bürgermeister Ludger Krug sorgenvoll in die Zukunft. Die Kommunen und ihre Mitarbeiter seien am Rande der Leistungsfähigkeit angekommen. Die Arbeitsbelastung sei sehr hoch und „wir sehen teilweise kein Licht mehr am Ende des Tunnels“, mahnte er die hohe Politik zu mehr Realitätssinn und weniger Luftschlössern, die dann von den Städten und Gemeinden umgesetzt werden sollen.

„Wir müssen uns wieder auf die klassischen Felder unserer Arbeit konzentrieren“, mahnte der Rathaus-Cgef. Dann wurde er aber wieder versöhnlich. „Unser Haushaltsentwurf stimmt mich weniger bedenklich, als die Jahre zuvor“. Bis zum Jahr 2026 sind aktuell keine weiteren Kreditaufnahmen geplant, im Gegenteil, man will sogar Schulden abbauen. Insgesamt 600 000 Euro sind als Tilgung vorgesehen, so dass am Ende die Pro-Kopf-Verschuldung um 200 Euro auf 1822 Euro sinken würde.

Krug sprach von einem „Haushalt auf Sicht“, der keine übermäßigen Ausgaben enthalte und auch bei der mittelfristigen Finanzplanung ganz klar auf Konsolidierung eingestellt sei. Obwohl rein rechnerisch noch immer die Abschreibungen erwirtschaftet werden können, wie es eigentlich nach dem neuen Haushaltsgesetz vorgegeben ist, blickt auch Kämmerin Dörr verhalten optimistisch in die Zukunft. Der Ergebnishaushalt wird ein Volumen von rund 8,9 Millionen Euro haben, der Finanzhaushalt bei rund 1,66 Millionen liegen. Positiv sei, dass man mit rund vier Millionen Euro eine hohe Liquidität habe, was bei vielem hilft.

Trotzdem sei Königheim eine bedürftige Kommune, die vom Finanzausgleich abhängig ist. Die Zuführungsrate für das nächste Jahr wird bei etwa 252 .000 Euro liegen, so die Prognose der Kämmerin.

Trotzdem hat man viel vor. So steht der Neubau des Feuerwehrgerätehauses zwischen Königheim und Gissigheim auf der Agenda, ebenso wie die Digitalisierung der Kirchbergschule, der weiter Wechsel der Straßenbeleuchtung auf LED und die Ausrüstung der Regenüberlaufbecken mit neuer Messtechnik.

Hinzu kommt, dass die beiden vergangenen Jahre besser abgeschlossen haben als geplant und das stimmt den Bürgermeister verhalten optimistisch. „Bei dem Entwurf kann ich ruhig schlafen“.

Nachfragen vonseiten der Gemeinderäte gab es wenig, lediglich die Aufsplittung der Betriebskosten nach Strom und Heizung fiel Werner Waltert auf. Hier habe man die beiden Posten im neuen Haushalt aufgesplittet, um eine bessere Übersichtlichkeit zu haben, erläuterte Dörr. In der Sitzung am 30. Januar soll dann der neue Haushalt verabschiedet werden.