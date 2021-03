Gissigheim. Hubert Stang aus Gissigheim ist seit 40 Jahren für die Firma Kärcher im Einsatz.

Wie es dazu im Bericht der Verantwortlichen heißt, trat Stang am 16. März 1981 im Service Center Gissigheim in das Unternehmen ein. Anfangs war er dort in der Montage beschäftigt, bevor er im Januar 1983 eine neue Aufgabe in der Qualitätskontrolle übernahm.

Zum Kontroll-Meister ernannt

Hubert Stang ist seit 40 Jahren beim Unternehmen Kärcher in Gissigheim beschäftigt. © Kärcher

Nach dem Abschluss der Meisterprüfung wurde Hubert Stang im Juni 1986 zum Kontroll-Meister ernannt. In dieser Funktion war er für den Aufbau des Bereichs Qualitätswesen im Montagewerk in Gissigheim verantwortlich. 1992 erfolgte seine Beförderung zum Gruppenleiter der Qualitätssicherung.

Seit 1998 ist Stang als Leiter der Reparatur des Service Centers Gissigheim tätig. Zu seinen Aufgaben zählen die Führung seines Teams, die Organisation und Optimierung der Abläufe in der Reparaturabteilung sowie die technische Verantwortung des Standorts.

Hauptansprechpartner

Als Hauptansprechpartner für die Vertriebsgesellschaften steht für Hubert Stang jederzeit der Kunde im Mittelpunkt. Darüber hinaus war er an der Einführung des Kärcher-Online-Reparatursystems „Rock“ beteiligt und ist stellvertretender Werksleiter des Service Centers Gissigheim.