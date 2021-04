Deutlich sichtbare Fortschritte

Die Sanierungsarbeiten am Schloss in Gissigheim kommen Stück für Stück voran. Jetzt ist der Steinmetz am Werk.

Gissigheim. Nachdem die Dachdecker- und Zimmerarbeiten am Bettendorffschen Schloss in Gissigheim schon im Oktober 2020 erfolgreich und im vorgegebenen Zeitrahmen abgeschlossen wurden und auch Malerarbeiten an Fassade und Fenstergewänden bis auf den Kellersockel getätigt sind, ist jetzt der Steinmetz am Werk.

Es gilt nun, die verwitterten Türeinfassungen und vor allem den großen Torbogen wieder zu restaurieren, denn diese Sandsteinverbauungen schieferten an mehreren Stellen deutlich ab. Den Auftrag hierzu hat die Steinmetzfirma Fleck aus Tauberbischofsheim.

Anschließend können die Malerarbeiten zu Ende gebracht werde. Damit zeigte sich auch, dass sich die Corona-Pandemie auf Sanierung nicht negativ ausgewirkt hat.

Wie im Gissigheimer Heimatbuch von Franz Gehrig beschrieben, war ursprünglich das Bettendorffsche Wappen über dem Portal angebracht. Davon sind aber keine Überreste sichtbar. Nun freut sich die Gissigheimer Bevölkerung, die sich sehr mit ihrem Schloss identifiziert, dass dieses bedeutsame Schmuckstück bald wieder im vollen Glanz erstrahlt.

Gleichwohl äußerten sich auch manche Personen nicht sehr begeistert darüber, dass die grell-weiße Fassadenfarbe und die gelben Fenstergewänder sehr gewöhnungsbedürftig seien.

Und vor allem bemängelten sie, dass das homogene Gesamt-Ensemble der Gebäude wie Kirche, Kapelle, Pfarrhaus und umgebende Häuser mit dem roten Sandstein nun gestört sei.

