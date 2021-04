Königheim. Ein letzter Dienst, ein feierliches „Auf Wiedersehen“ und reichlich gute Wünsche – dann ist Angelika Steinam offiziell Rentnerin.

AdUnit urban-intext1

Nicht einfach

Es ist kein einfacher Abschied. 22 Jahre hat sie an der Seite ihrer Kollegen schöne und weniger schöne Momente im Haus St. Josef erlebt, hat so manche Bewohner über die Jahre liebgewonnen. Es ist ein Abschied vom Haus und den Menschen. 35 Jahre hat sie insgesamt in der Pflege gearbeitet, mehr als zwei Jahrzehnte davon im Haus St. Josef.

Im Haus St. Josef müssen sich Kollegen und Bewohner erst an den Gedanken gewöhnen, die engagierte Pflegekraft nicht mehr täglich sehen zu können.

Kleiner Trost

Ein kleiner Trost bleibt ihnen: So ganz kann auch die Neu-Rentnerin nicht ohne ihr Haus St. Josef. So wird sie künftig weiterhin ehrenamtlich in der Einrichtung helfen.

AdUnit urban-intext2