Königheim. Große Menge zersauster Fichtenzapfen unter einem Laubbaum auf Königheimer Gemeindegebiet? Es ist das Werk des Buntspechts in seiner Eigenschaft als eifriger Zapfenpflücker. Er fand in dieser Robinie einen Keilast, in den er die Zapfen einspannt – auch Spechtschmiede genannt – und den Samen verzehrt. Das „Leergut“ wird anschließend abgeworfen. Bild: Adalbert Künzig

