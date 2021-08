Das alte Fachwerkhaus Waltert, das in der Königheimer Ortsmitte mit der St.-Martins-Kirche, dem 1707 errichteten West-Flügel des Rathauses und dem sich bachaufwärts anschließenden „Güldenen Löwen“ ein ortsbildprägendes historisches Ensemble bildet, erstrahlt in neuem Glanz. Während die Eigentümerfamilie viel Geld in den Erhalt des Gebäudes investiert hat.

Das unterhalb der

...