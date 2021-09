Im Bericht vom 9. August über den Anbau der Silphie steht wörtlich: „Das Feld wird bis in den Spätherbst hinein blühen und so eine viel längere Vegetationszeit haben als der Mais.“ Für mich beginnt der Spätherbst ab Mitte Oktober. Am 14. September wurde das Feld bei strahlendem Sonnenschein in der Mittagszeit gehäckselt. Soviel zum gepriesenen Umweltschutz.

