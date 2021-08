Beifall für Bruno Tremmel und Heinz Hofmann

Main-Tauber-Kreis/Königheim. Beim Kreisparteitag der CDU in der Königheimer Brehmbachtalhalle wurden auch verdiente und langjährige Funktionsträger geehrt. Nach den Wahlen der Delegierten für die verschiedenen Parteitage, war es Dr. Wolfgang Reinhart ein Bedürfnis, zwei langgedienten Weggefährten zu danken. Für Bruno Tremmel und Heinz Hofmann hatte er je eine Dankmedaille und ein obligatorisches „Fresspaket“ als Geschenk mitgebracht.

33 Jahre im Amt

Tremmel war 33 Jahre lang als Schatzmeister für die Finanzen zuständig gewesen und „hat uns immer durch alle Klippen begleitet“. Dass der Kreisverband heute finanziell so gut dasteht, sei auch ein Verdienst von Tremmel gewesen, lobte Reinhart.

Noch länger war Heinz Hofmann in verschiedenen Ämtern im Kreis, darunter stellvertretender Vorsitzender und Beisitzer, aktiv. Der Freudenberger Altbürgermeister wurde nach über 40 Jahren aktiver Politik ebenso mit Applaus bedacht, bevor sich die Versammlung in die Nacht voller Mut für die Zukunft und der Hoffnung auf ein gutes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl am 26. September verabschiedete.

Längere Auszählung

Kurz davor verkündete der Vorsitzende des Tagungspräsidiums, MdL Arnulf von Eyb, die Ergebnisse der weiteren Wahlen, deren Auszählung sich hingezogen hatte. Auch hier gab es viele Veränderungen, weil sich die Jugend im CDU-Kreisverband weiter durchsetzt und auch der Frauenanteil steigt. Besonders bei den Delegierten zum Landesparteitag wurde das mit drei Männern und sechs Frauen deutlich.

Kassenprüfer: Jochen Reichert, Bruno Tremmel Als Beisitzer im Kreisverband: Joachim Döffinger, Caroline Dohn, Angelika Döhner, Ottmar Dürr, Florian Hügel, Dr. Bernd Kober, Marie-Sophie Lanig, Joachim Markert, Gabriele Reinhart, Ellen Schnellbach, Kurt Segner, Simone Seitz, Nina Warken, Egbert Wöppel, Madeleine Würzberger. Delegierte Bundesparteitag: Caroline Dohn, Martin Heuwinkel, Dr. Wolfgang Reinhart, Gabriele Reinhart. Delegierte Landesparteitag: Dr. Wolfgang Reinhart, Joachim Döffinger, Andreas Lehr, Gabriele Reinhart, Nina Warken, Marie-Sophie Lanig, Angelika Döhner, Caroline Dohn, Heike Döffinger Delegierte Bezirksparteitag: Dr. Wolfgang Reinhart, Joachim Döffinger, Andreas Lehr, Gabriele Reinhart, Kurt Segner, Marco Hess, Joachim Markert, Angelika Döhner, Ottmar Dürr, Anette Schmidt, Caroline Dohn, Marie-Sophie Lanig, Philipp Hess, Heike Döffinger, Madeleine Würzberger, Axel Wältz, Clara Reinhart, Florian Hügel, Hartmut Schäffner, Dr. Sven Schultheiß, Simone Seitz, Anita Weinig-Kleinhans, Dr. Bernd Kober, Egbert Wöppel, Gernot Uwe Dzialla.