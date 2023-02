Bei Kostendeckung im Soll

Königheim. Einen Rückblick auf die Bauprojekte der vergangenen drei Jahre erhielten die Königheimer Gemeinderäte bei ihrer Sitzung am Montag. Bürgermeister Ludger Krug teilte mit, dass nahezu alle Projekte im Kostenrahmen oder gar deutlich darunter gelegen hätten. Genannt wurde der Neubau des Feuerwehrhauses in Pülfringen, die Anschaffung des HLF-10 für die Freiwillige Feuerwehr oder der Ersatztraktor für den Bauhof. Die Sanierung von Dach und Fassade des Gissigheimer Schlosses sei günstiger als geplant ausgefallen.

Darüber hinaus seien vier Bauplätze im Gebiet Ritterberg II und das Gewerbegebiet Breitenflur II erschlossen worden. Die Erneuerung der Phosphat-Fällung in der Königheimer Kläranlage sei mit 332 000 Euro zu Buche geschlagen. Zudem habe man die Schneckenpumpen in der Pülfringer Kläranlage erneuert.

Was noch fehle sei das Großprojekt Hochwasserschutz. Hier stünden noch Arbeiten an. Vorgestellt wurden auch die Verkaufserlöse der Gemeinde Königheim. 2020 habe man rund 492 000 erzielt, 2021 waren es knapp 552 000 und 2022 nahm die Gemeinde in der Regel für Grundstücke sogar gut 741 000 Euro ein.

Krug informierte auch über die Genehmigung des Haushaltsplans durch das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt der Landkreisverwaltung. Sie sei positiver formuliert als noch vor ein paar Jahren. Kritisiert werde, dass die ordentlichen Aufwendungen nicht mit dem Ergebnishaushalt ausgeglichen werden können. Für 2024 und 2025 seien laut der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse vorgesehen, 2026 allerdings wiederum ein Fehlbetrag.

Angemahnt wurde im Bericht des Landratsamts auch, zügig eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Zum Kostendeckungsgrad bei Gebühren und Einrichtungen meinte Ludger Krug: „Wir liegen da überall im Soll.“ Die Verschuldung soll zum Jahresende bei 4,11 Millionen Euro liegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt in Königheim 1626 Euro und liegt damit deutlich über dem Landesschnitt von 770 Euro. hvb