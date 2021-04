Gissigheim/Königheim. Freunde und Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins aus Gissigheim und Königheim hatten sich auf den Weg gemachten, um in ehrenamtlicher Aktion landschaftsprägende, gemeindeeigene Obstbäume am Friedhof und an der Grünkerndarre in Gissigheim und beim „Hohen Bild“, Gemarkung Königheim, fachgerecht zu pflegen.

Ingbert Steinam, (Königheim) und Gebhard Haberkorn (Gissigheim) begrüßten die Teilnehmer zu diesem ganztägigen Einsatz. Sie zeigten sich erfreut, dass auch einige Jugendliche dabei waren, die mit Interesse das Geschehen verfolgten bzw. auch selbst kräftig Hand anlegten. Damit war diese Aktion für sie auch ein Baumpflegekurs und ein Ort der Weiterbildung.

Die ausgewählten Bäume stehen an häufig begangenen Wegen und damit im Blickfeld vieler Menschen. Gerade deswegen legte man besonderen Wert auf exakten, beispielhaften Baumschnitt. Man achtete vor allem auf ein stabiles Kronengerüst, auf die Verjüngung von überlangen Leitästen, auf den Erhalt untergeordneter Fruchtzweige und auf die Beseitigung von Konkurrenztrieben. Gut zu erkennen war an vielen Stellen, warum im Vorjahr dieser oder jener Ast abgenommen werden musste.

All diese Streuobstbäume, die zum Teil schon ein respektables Alter vorweisen können, werden vom Obst- und Gartenbauverein Gissigheim schon seit einigen Jahren immer wieder in Augenschein genommen. Sie sind inzwischen in einem recht ordentlichen Zustand. Jeder dieser Bäume ist ein kleines Biotop und somit für Insekten, Kleintiere und Vögel von großer Bedeutung. Bei Naturfreunden kann die Struktur und Gestalt eines alten Obstbaumes mit seinen verwundenen Astbildungen echte Bewunderung auslösen. Sicher werden sich viele Menschen auch an der kommenden Blütenpracht dieser Hochstammbäume erfreuen können. emü

