Auch die Schulstraße ist jetzt dicht

Königheim. Gleich zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung im Jahr 2022 hatte Bürgermeister Ludger Krug eine Hiobsbotschaft zu verkünden: Die Schulstraße muss ab sofort auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Hintergrund seien Folgen des verheerenden Scheunenbrandes in der Weinstraße Ende September (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Freilegung der Brandreste sei eine etwa sieben Meter hohe, jahrhundertealte Mauer aus Natursteinen entdeckt worden, die auch für die Schulstraße als Stützmauer dient. An dieser sei klar eine Durchbiegung zu erkennen. Es stehe zu befürchten, so der Bürgermeister bei der Sitzung in der Aula der Kirchbergschule, dass die Mauer dem Druck aus dem Erdreich nicht mehr standhalten kann und einstürzt.

Ein von der Gebäudeversicherung beauftragter Statiker und das Kreisbauamt seien zu dem Schluss gekommen, dass deshalb auch die Schulstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden muss. Zunächst hieß es, sogar Fußgänger und Radfahrer seien von der Sperrung betroffen, was eine Katastrophe gewesen wäre, weil dies erhebliche Auswirkungen auf das Holen und Bringen der Schulkinder und der Kindergartenkinder habe, aber es bleibe keine andere Wahl.

Mehr zum Thema Twitter Musk schaltet Reporter-Accounts frei - Weiter Sperrungen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tauberbrücke Elpersheim 5,2 Millionen Euro „gut investiert“ Mehr erfahren Rosenberger Gemeinderat Während der Bauarbeiten wird „der halbe Ort lahmgelegt“ Mehr erfahren

„Wir sind uns bewusst, dass durch die Sperrungen in der Wein- und Schulstraße große Einschränkungen für die Anwohner, aber auch für die Eltern und Kinder von Schule und Kindergarten verbunden sind. Gleichwohl bitten wir um Verständnis, dass die Gemeinde keinen Einfluss auf einen zeitnahen Abriss der Brandruine hat“. Im Nachgang zur Sitzung kam dann allerdings ein Schreiben der zuständigen Fachabteilungen des Landratsamtes im Rathaus an, dass Fußgänger jetzt doch passieren dürften.

Der Gemeinde-Bauhof hat mittlerweile auch schon entsprechende Schilder aufgestellt, gesehen scheinen sie aber die wenigsten Bürger zu haben. Beim Vorort-Termin wurden mehrere Fahrzeuge gesehen, die trotz Verbotsschild in die Schulstraße einfuhren. Die Gemeindeverwaltung könne leider keine Aussage treffen, wie lange die Sperrung anhalten muss. Man stehe in ständigem Kontakt mit dem Kreisbauamt, aber auch dort sei man an gewisse Fristen gebunden und könne keine schnelle Aussage machen, so Bürgermeister Krug. Fest steht nur, dass die Hauptstraße in den nächsten Monaten mehr Fußgänger werde aufnehmen müssen als bisher. Alle Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße bittet die Verwaltung daher um verstärkte Rücksichtnahme und eine angepasste Geschwindigkeit.

Udo Müller bat in diesem Zusammenhang, zu prüfen, ob man nicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in dem betroffenen Bereich in der Hauptstraße einführen könne. Diese Anregung nahm Bürgermeister Krug gerne auf. Er will eine entsprechende Anfrage ans Landratsamt stellen. Man hofft, möglichst bald wieder zu alten Zustand zurückkehren zu können, aber weil die Anordnung so spät am Freitagnachmittag kam, sei man nicht in der Lage gewesen, bereits im Vorfeld zu handeln.