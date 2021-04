Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Radwegebau

Königheim. „Radwegausbau und -sanierung auf dem Gemeindegebiet Königheim und der Ortsteile“: Die CDU-Fraktion hatte im März- mit ihrem Antrag das Thema auf den Tisch gebracht. Bei der Sitzung des Königheimer Gemeinderats am Montagabend im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus stand es wunschgemäß auf der Tagesordnung.

AdUnit urban-intext1

Nachdem Bürgermeister Ludger Krug Möglichkeiten der Radwegförderung durch Land und Bund in der Gemeinde vorgestellt hatte, folgten die Mandatsträger seinem „Vorschlag zur Güte“. So soll eine Arbeitsgruppe ausarbeiten, wo Fahrradwege erwünscht sind und nach welcher Priorität diese entstehen sollen.

Über den Bau von Radwegen im Bereich der Brehmbachtalgemeinde wurde schon früher diskutiert. So erinnerte Krug an eine Gemeinderatssitzung im April 2019, als es um eine Verbindung im „Haigergrund“ zwischen Königheim und Külsheim ging. Angesichts der Kostenschätzungen, die je nach Bauausführung zwischen 100 000 und 3,7 Millionen Euro lagen, habe der Gemeinderat das Projekt nicht mehr weiter verfolgt. Momentan sei der Bau eines Radwegs zwischen Gissigheim und Pülfringen im Gespräch. Mangels bestehender Trasse, die dafür genutzt werden könnte, müsste die Kreisstraße mehrfach gekreuzt werden. Das Landratsamt sei der Meinung, dass sich die Frequentierung eines Radwegs an diese Stelle auch künftig in Grenzen halten werde.

Interessenskonflikt

Wie Krug weiter informierte, sei über Möglichkeiten des Baus von Radwegen auch bei der jüngsten Sitzung der Bürgermeister aus dem Kreis diskutiert worden. Bei solchen Vorhaben gebe es häufig einen Interessenskonflikt, stellte er fest.

AdUnit urban-intext2

Um einen Zuschuss zu erhalten, müsse ein Radweg nach den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) im Regelfall 2,50 Meter breit sein und nur über einen schwachen Aufbau verfügen. Dagegen wünsche sich die Gemeinde jedoch auch einen asphaltierten Feldweg mit einer Breite von 3,50 Meter und stärkerem Aufbau gemäß der schon seit einigen Jahren geltenden Richtlinie für den ländlichen Wegebau (RLW). Das Land fördere Radwege, die den ERA entsprechen, nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur (LGVFG-RuF). Der Fördersatz betrage maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Um einen Antrag stellen zu können, müsse eine Kommune allerdings in Vorleistung gehen und unter anderem Radnetzkonzeption, Kostenschätzung, Erläuterungsbericht und Finanzierung darstellen. Für Radwege, die breiter als 2,50 Meter sein sollen, gebe es nur dann eine Förderung, „wenn der Radverkehr Auslöser der Maßnahme ist“ oder die Verbreiterung beispielsweise wegen „eines besonders hohen Radverkehrsaufkommens erforderlich ist“.

AdUnit urban-intext3

Man spreche hier von etwa 2500 Radfahrern pro Tag, ergänzte Krug. Und „nach meinem Empfinden können wir diesen Tatbestand nicht erfüllen“.

AdUnit urban-intext4

Im weiteren Verlauf seines Vortrags verwies der Bürgermeister auch auf Förderprogramme wie das „RadNetz Baden-Württemberg“ oder „Stadt und Land“, das der Bund aufgelegt hat. Hier betragen die Zuschüsse bis zu 80 Prozent oder in Kombination mit dem LGVFG bis zu 90 Prozent. Doch, betonte Krug mit Blick auf die Regelbreite von 2,50 Meter eines Fahrradwegs: „Jeder Meter mehr geht zu 100 Prozent auf das Konto der Gemeinde.“ Zudem meinte er angesichts nötiger Maßnahmen, um ein vielleicht infrage kommendes Projekt vorzubereiten: „Wir verursachen schon Aufwendungen vor der Auftragstellung.“

Mit der Frage, wie in Sachen Radwegebau weiter vorgegangen werden soll, nahm der Bürgermeister die Gemeinderäte in die Pflicht. Angesichts der mit den Förderprogrammen in Aussicht gestellten Zuschüsse schlugen mehrere Mandatsträger vor, „es zu probieren“. Forciert wurde der Bau eines Radwegs zwischen Pülfringen und Gissigheim. So könnte nicht nur ein Lückenschluss zum Mühlenradweg im Erftal erreicht, sondern auch eine Gefahrenstelle für Radfahrer beseitigt werden. Das war auch der Hauptgrund für einen Bürger, den Radweg-Bau an dieser Stelle zu fordern. Es gab aber auch mahnende Worte: Die Gemeinde müsse trotz Förderung einen Eigenanteil zahlen. Dazu sollte zunächst die Kommunalaufsicht ihre Zustimmung signalisieren.

Tacheles sprach Hans-Peter Scheifele. Er sei zwar für Radwege, halte die aktuelle Debatte aber für unnötig. „Wir sind hoch verschuldet und diskutieren über eine reine Träumerei von 80 bis 90 Prozent Zuschuss“ bei über sechsstelligen Summen. Wenn man etwas für Radfahrer tun wolle, biete sich die Ortsdurchfahrt Königheim an.

Nach Krugs Vorschlag sollen die Fraktionen nun für jeden Ortsteil einen Gemeinderat zur Bildung einer Arbeitsgruppe nennen. Deren Aufgabe ist es, die Priorisierung festzulegen, in welche Richtung ein Radweg gebaut werden soll: zwischen Königheim und Külsheim oder Pülfringen und Gissigheim.