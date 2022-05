Andrea Fahrmeier ist neue Schriftführerin

Gissigheim. Wenn jemand der Meinung war, dass die Singgemeinschaft Gissigheim während der Coronazeit in Pandemie-Starre geraten war, so wäre er bei der Jahreshauptversammlung eines Besseren belehrt worden. Man sang, soweit es „Corona“ erlaubte, bei kirchlichen Anlässen im Kleinchor oder in voller Zahl im Freien bei Geburtstagsfeiern und Familienjubiläen .

So konnte man immer wieder Freude, Hoffnung und Kraft vermitteln. Dies zeigt deutlich, dass Chöre auch in schwierigen Zeiten für Zusammenhalt und Gemeinschaft in Vielfalt stehen. Das war der Grundton bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die im Proberaum stattfand.

Zur Eröffnung der Tagesordnung stimmte der Chor das humorvoll-heitere Lied „Der Kuckuck und der Esel“ an. Nach der Begrüßung durch Valentin Holderbach gedachte man bei der Totenehrung mit dem Lied „Bei Gott bin ich geborgen“ der zwei aktiven Sänger und einiger fördernder Mitglieder, die in den Jahre 2020/2021 verstorben sind.

Schriftführerin Doris Steffan hob besonders die Beteiligung des Chores an der Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“ im Dorfgemeinschaftshaus zusammen mit dem MGV Tauberbischofsheim und dem Singtreff Tauberbischofsheim hervor. Innerhalb des Sängerbundes Badisch-Franken sei die Singgemeinschaft der einzige Verein gewesen, der zu diesem Anlass ein Singen veranstaltete

Schon seit mehreren Wochen probe nun die Singgemeinschaft mit ihren 46 Sängerinnen und Sängern wieder regelmäßig im renovierten Probenraum. Während der Corona-Pause war durch einen Wassereinbruch ein erheblicher Schaden entstanden. Um ihn zu beheben, haben sich wieder viele Helferinnen und Helfer von Chor und Musikverein eingefunden. Wie die Schriftführerin am Schluss feststellte, seien trotz Corona 34 Proben abgehalten worden.

Valentin Holderbach schilderte in seinem Bericht die Schwierigkeiten bei der Planung von Aktivitäten durch ständig wechselnde Vorschriften. Doch habe man jede sich ergebende Möglichkeit gesucht, sich in kleineren oder größeren Ensembles zu betätigen. Wie Chorleiterin Mechthild Geiger erwähnte, scheine ihr jetziger Bericht wegen Corona wie aus einer anderen Welt zu sein im Vergleich zu früher. Zum Glück habe man über WhatsApp Kontakt zu den Sängerinnen und Sängern halten und sich auch digital an überregionalen Chören beteiligen können. Positiv bewertete sie, dass niemand während der Coronazeit abgesprungen ist. Jetzt gelte es wieder, die Stimmen aufzubauen.

Den Kassenbericht erstattete Ludwig Leimbach. Für das Vereinsjahr 2020 musste er einen Verlust angeben, doch brachte 2021 dank vieler Spenden wieder einen leichten Gewinn, so dass er einen soliden Kassenstand verzeichnen konnte. Den Prüfbericht gab Gerdi Laskowski, die zusammen mit Gebhard Haberkorn die Kasse geprüft hatte. Auf ihren Antrag wurde der gesamte Vorstand entlastet.

Die anstehenden Wahlen, die Edgar Münch zügig durchführte, ergaben nur eine leichte Veränderungen. Die Sängerinnen und Sänger wählten als drei gleichberechtigte Vorsitzende Irmgard Gehrig, Valentin Holderbach und Franz Steinbach. Damit blieb die bisherige Konstellation erhalten. Als Schriftführerin hält nun Andrea Fahrmeier die Ereignisse im Verein schriftlich fest, die bisherige Schriftführerin Doris Steffan wurde zur Stellvertreterin gewählt. Als Kassierer und dessen Stellvertreter wählte man Ludwig Leimbach und Antonia Leimbach. Notenwarte blieben Franz Steinbach und Josef Fahrmeier. Valentin Holderbach danke allen Gewählten für ihre Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen.

Irmgard Gehrig dankte Doris Steffan für ihre bisherige Tätigkeit im Verein als Schriftführerin. Über vier Jahrzehnte hinweg habe sie sehr exakt und informativ alle Aktionen in ihren Berichten festgehalten. Als Dank überreichte Irmgard Gehrig zusammen mit Franz Steinbach und Valentin Holderbach ein Präsent. Einen Blumengruß überbrachte Irmgard Gehrig der Chorleiterin, die selbst in schlimmster Corona-Zeit versucht hatte, die Aktiven zu motivieren. Mit dem „Menuett“ von Mozart beendete man die Versammlung. emü