Alter Brauch aus dem Jahr 469

Pülfringen. In Pülfringen wurde der Christi Himmelfahrtstag traditionell mit einer Flurprozession begangen. Früher wurde die Himmelfahrt Christi an Pfingsten mitgefeiert. Seit dem vierten Jahrhundert gilt der Himmelfahrtstag des Gottessohnes als eigenständiger Feiertag. Es war deshalb früher Brauch, dass in Gottesdiensten die Ministranten an Schnüren befestigte Christusstatuen bis unter die Kirchendecke und oft noch durch eine Luke hochzogen und dabei nicht an Weihrauch sparten.

Außerdem werden um den Himmelfahrtstag Flur- und Bittprozessionen durchgeführt. Diese haben ihren Ursprung in Gallien, wo Bischof Mamertus von Lyon 429 wegen Erdbeben und Missernten an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt Bußprozessionen mit Fasten verbunden anordnete. 511 wurden sie in ganz Gallien und um 800 in Rom vorgeschrieben. Die Deutsche Bischofskonferenz hat an den Bitttagen um Christi Himmelfahrt festgehalten. Dabei wird besonders für die Früchte der Erde und das menschliche Schaffen gebetet.

Festlicher Gottesdienst

In Pülfringen fand vor der Flurprozession ein Festgottesdienst statt, der von Pfarrer Franz Lang zelebriert wurde. In seiner Predigt setzte sich der Geistliche mit dem Abschied nehmen auseinander, was im Allgemeinen von Traurigkeit und Wehmut geprägt sei. Nicht so an Christi Himmelfahrt, Jesus kehre zwar zurück zu seinem Vater, die Jünger seien dennoch mit großer Freude erfüllt.

Pfarrer Lang verbildlichte diese Freude an einem Kirchenfenster in der Kirche seiner Vorfahren. In den oberen zwei Dritteln des Fensters sei die Himmelfahrt Jesu zu sehen: Er werde emporgehoben zum Himmel und die Jünger und Maria schauten ihm nach. Im unteren Drittel des Kirchenfensters sei in der Mitte eine Monstranz abgebildet und daneben zwei Engel mit den Leidenswerkzeugen. Er deute dies so, dass Jesus für die Menschen gelitten habe und auferstanden sei, zum Himmel zurückgekehrt sei, doch in der Eucharistie weiter mitten unter den Christen sei. Diese Gegenwart sei der Grund der Freude für die Jünger. Nach dem Festgottesdienst fand die Flurprozession zur Prülfringer Wegkappelle und zurück zur Kirche statt.

Die feierliche Prozession wurde angeführt von den Ministranten mit Kreuz, Fahnen und Wimpeln, Pfarrer Lang und der Lektorin Marita Mechler.

Für die musikalische Begleitung sorgten Musiker der Kapelle Pülfringen und der Kirchenchor unter Leitung von Dirigent Robert Haberkorn. An vier Stationen fanden kurze Andachten statt.

