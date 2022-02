Ärger über Vorgabe für Erddeponien

Königheim. Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn hat sich bereits trefflich über die neuen Vorgaben bei der Betreibung von Erddeponien aufgeregt, Königheims Bürgermeister tat das sicher etwas ruhiger, aber in der Sache ebenso klar wie sein Kollege im südlichen Kreisgebiet. Bernhard Honikel (CDU) hatte das Thema bei der Gemeinderatssitzung am Montag im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus auf Tapet gebracht. Er hatte im Amtsblatt gelesen, dass Abgebende von Erdaushub zunächst nachweisen müssen, dass sie den nicht woanders unterbringen können – etwa auf landwirtschaftlichen Flächen. „Eine landwirtschaftliche Fläche ist keine Müllhalde“, ärgerte er sich. Außerdem sei mit diesen Vorgaben so gut wie gar nicht mehr möglich, Erdaushub loszuwerden.

Diesen Ball nahm Ludger Krug gerne auf. „Sie sprechen mir aus dem Herzen“, erwiderte in Richtung Honikel. Die Gemeinden hätten ein mehrseitiges Schreiben vom Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT) erhalten, dass diese neuen Vorgaben vom Regierungspräsidium gekommen seien. Für Abfälle, die anderswo verwertet werden können, gelte faktisch ein Ablagerungsverbot. Wenn reiner Bodenaushub von einer Haus-Baustelle anfalle, darf er nicht mehr auf Deponien gelagert werden, wenn er sich anderweitig unterbringen lässt. Der Abfall-erzeuger muss vor der Ablieferung auf einer Deponie nachweisen, dass es für den Aushub keine andere Verwertungsmöglichkeit gibt. Alles muss auf vier Formularseiten dokumentiert, eingereicht und vom Personal auf der Erddeponie geprüft werden und gilt seit Jahresbeginn.

„Aus meiner Sicht ist das ein komplett überzogenes bürokratsches Verfahren“, so Krug. Zwar stelle der Main-Tauber-Kreis mit seinen rund 30 Erddeponien eine Ausnahme in Baden-Württemberg dar, aber: „Es muss eine Klarstellung her, was mit Kleinanlieferern ist, die nur einen Anhänger mit Erdaushub abgeben wollen.“ Bei den Bürgermeistern im Landkreis habe dieses Thema schon für viel Wirbel gesorgt.

Auf FN-Anfrage teilt das Landratsamt mit, dass es ein Anliegen sei, die Angelegenheit im Sinne der Kommunen und Bürger voranzubringen. Gesetzliche Regelungen müssten indessen eingehalten werden. „Im Sinne einer bürgerfreundlichen Lösung konnte bereits erreicht werden, dass auf eine Labordiagnostik bei der Anlieferung verzichtet werden kann. Es genügt eine einfache Sichtprüfung“, heißt es.

Unabhängig von der angelieferten Menge an Erdaushub müssten die darüber hinaus geltenden Vorschriften angewendet werden. Und weiter: „Das Regierungspräsidium hat dem Abfallwirtschaftsbetrieb auf dessen Bitte hin jedoch zugesagt, zu überprüfen, ob bei Kleinmengen die Verwertungsprüfung entfallen kann. Wir hoffen, dass dieser Kompromiss erreicht werden kann. Sobald es hierzu eine Rückmeldung gibt, wird der AWMT die Kommunen über den neuen Stand informieren.“ hvb