Pülfringen. „Adventszauber an der Kirchentreppe“ heißt es am Freitag, 23. Dezember in Pülfringen, wenn der Musikverein mit einem bunten Programm für Weihnachtsstimmung sorgt. Erstmals wirkt auch der Männergesangverein Pülfringen mit einigen Liedbeiträgen mit. Ab 19 Uhr ist bei musikalischer Begleitung Genuss für Augen, Ohren und auch Gaumen angesagt. Neben kalten und warmen Getränken werden auch leckere Speisen angeboten: beste Voraussetzung für einen stimmungsvollen Abend. Bild: Manuel Haas

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1