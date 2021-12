Adventskranz war in Brand geraten

Königheim. Schrecken am Nachmittag an Heiligabend in Königheim. Gegen 14.30 Uhr heulte die Sirene los und kurz darauf erschallten diverse Martinshörner von Feuerwehrfahrzeugen, Polizeiauto, Notarzt- und Rettungswagen.

Grund war ein Brand in der Königheimer Apotheke in unmittelbarer Nachbarschaft zu Altenpflegeheim und Rathaus mitten im Dorf. Da das Alarmstichwort „Wohnhausbrand, Person in Gefahr“ lautete, kam neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Königheim, Gissigheim, Pülfringen und Brehmen auch die Tauberbischofsheimer Wehr mit großem Besteck. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, entpuppte sich das Feuer als nicht ganz so dramatisch.

In der Apotheke hatte sich ein Adventskranz entzündet, der brannte. Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Haus. Ein Atemschutz-Trupp ging in das Gebäude und löschte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet.

Aufgrund des frühzeitigen Meldens des Brands und dem raschen Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden. red

