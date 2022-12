Abwassergebühr steigt in Königheim stark an

Königheim. Es fiel dem Gemeinderat nicht leicht, aber letztlich beschloss man einstimmig die neue Gebührensatzung für die Beseitigung von Abwasser und Niederschlagswasser. Sie soll ab dem 1. Januar 2023 gelten. Zuvor hatte das Fachbüro Schmidt & Häuser die neuen Gebühren kalkuliert und dem Gemeinderat eine Empfehlung gegeben.

Kämmerin Sabine Dörr war sehr froh, dass das Büro so kurzfristig die Aufgabe übernommen hatte, die Beauftragung war erst im Herbst erfolgt. Trotzdem konnte Robert Häuser die Ergebnisse noch vor Weihnachten verkünden. Bei seinen Berechnungen musste er feststellen, dass seit dem Zeitraum 2016/17 keine Gebührenberechnung für Abwasser und Frischwasser erfolgt war. Da beide Gebührenarten aber kostendeckend arbeiten sollen und der Gesetzgeber eine Nachverrechnung von Defiziten, die länger als fünf Jahre zurückliegen nicht vorgesehen hat, wenn keine offizielle Berechnung vorlag, ist eine Verrechnung bei den aktuellen Gebührensätzen nicht mehr möglich. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind so Verluste beim Schmutzwasser und Niederschlagswasser von rund knapp 250 000 Euro aufgelaufen, die nun über den gemeindlichen Haushalt finanziert werden müssen.

Im Gemeinderat notiert Vier Aufstellungsbeschlüsse für neue Baugebiete In Königheim, Pülfringen, und Brehmen brachte der Gemeinderat auf den Weg. Der Feuerwehrkommandant Torsten Glock und seine beiden Stellvertreter Berold Kemmer und Benjamin Rapp wurden vom Gemeinderat bestätigt. Abgesetzt wurde der Tagesordnungspunkt über die Anpassung der örtlichen Satzungen an das Umsatzsteuerrecht, da man hier die Option einer weiteren zweijährigen Übergangsphase wählte. Ein Anwohner beschwerte sich erneut über den Lkw-Verkehr von Pülfringen nach Schweinberg, der die kommunalen Straßen kaputtmacht.

Nicht möglich, das sagte Häuser ganz deutlich, ist eine Erhöhung der Abwassergebühr für das Jahr 2022 im Nachhinein. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein Recht auf verlässliche Zahlen zu Beginn der Abrechnungsperiode, nachträgliche Erhöhungen – auch bei Verlusten – seien nicht möglich.

Trotzdem hatte das Büro auch für 2022 eine Kostenberechnung durchgeführt, um eventuelle Gewinne (die müssten auf jeden Fall an die Nutzer zurückgezahlt werden) oder Verluste in den Folgejahren zu kompensieren.

Für 2022 errechnete das Büro eine Schmutzwassergebühr von 3,30 Euro je Kubikmeter und für die Niederschlagsgebühr 0,17 Euro je Quadratmeter überbaute Fläche. Für das Jahr 2023 wird die Schmutzwassergebühr auf 4,11 Euro je Kubikmeter steigen, für 2024 auf dann 4,30 Euro. Beim Niederschlagswasser muss künftig für beide Jahre des Berechnungszeitraums einheitlich 0,33 Euro je Quadratmeter einkalkuliert werden. Mit den neuen Gebühren sei man an der Spitze im Landkreis angekommen, bedauerte Bürgermeister Ludger Krug.

Warum die Kosten nun so gestiegen sind, wollten gleich mehrere Gemeinderäte wissen. Bernhard Honikel stellte diese Frage konkret. Robert Häuser antwortete, dass ein Grund sicher die lange Periode sei, in der keine Berechnungen stattgefunden hatten, aber auch die aufwendige Infrastruktur in der Gemeinde und ihren Ortsteilen. Und außerdem sinke seit Jahren die Menge an Abwasser, aber die Kosten würden sich nach oben entwickeln. Somit sei die Kostensteigerung erklärbar.

Bürgermeister Krug gab zu bedenken, dass sich Königheim drei Kläranlagen leiste. Schon im Jahr 2008 hatte es Überlegungen gegeben, eine zentrale Kläranlage zu bauen oder sich einem Zweckverband anzuschließen. Diese Überlegungen müssten nun wieder neu gedacht werden, wobei der Neubau favorisiert werden wird

. Florian Gnadt gab zu bedenken, dass neue Investitionen auch wieder höhere Kosten verursachen würden. Dem hielt der Bürgermeister entgegen, dass es hier hohe Zuschüsse von Land und Bund gebe, so dass sich die Kosten überschaubar halten würden. Volker Götzinger brachte den Einwand, dass man bei künftigen Baugebieten auch den Transport des Abwassers und des Wassers berücksichtigen sollte. Jede Pumpe verbrauche Strom und Energie und die sei sowieso schon recht teuer.

Letztlich stimmte man aber geschlossen für die neue Satzung, ebenso wie für einen „Bevorratungsbeschluss“ für die Kalkulation von Frischwasser im kommenden Jahr. So wird es ermöglicht, eventuelle Erhöhungen oder Vergünstigungen noch einzuberechnen und auch den Nutzern zu verrechnen, erläuterte Bürgermeister Ludger Krug. Aktuell zahlt man in Königheim 3,82 Euro je Kubikmeter Frischwasser und 1,49 Euro monatliche Grundgebühr für den jeweiligen Zähler.