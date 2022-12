69-Jähriger bei Unfall in Gissigheim schwer verletzt

Gissigheim. Schwer verletzt wurde ein 69-Jähriger am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2893 in Gissigheim.

Ein 43-Jähriger wollte sein Lkw-Gespann gegen 14 Uhr rückwärts auf einen Abstellplatz in der Schlossstraße abstellen. Als er beim Rangieren mit seinem Anhänger quer auf der Gegenfahrbahn stand, kam der 69-Jährige aus Richtung Gissigheim und kollidierte laut Zeugenangaben ungebremst mit seinem Mitsubishi mit dem Anhänger. Durch die Kollision entstand Totalschaden an dem Pkw. Das Auto und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro. Der Mitsubishi-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

