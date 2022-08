400 Euro für Experimente

Königheim. Wenn Schüler und -innen im Unterricht eigene Experimente machen können, verstehen und lernen sie besser. Der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) unterstützt deshalb den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Kirchbergschule mit 400 Euro.

Damit werden Experimentierkästen zum Thema Naturphänomene finanziert. Die Kinder können mit alltagsnahen Versuchen lernen, wie verschiedene Stoffe unterschiedlich auf Feuer oder Wasser reagieren und warum eine Kerze brennt. Der Schulleiter Michael Hönninger hatte das Geld beantragt und die Kirchbergschule darf sich jetzt über die Förderung freuen.

Tobias Pacher, der bei den Verbänden der Chemie- und Pharma-Industrie in Baden-Württemberg – Chemie.BW – den Dialog Schule-Chemie leitet, sieht die Unterstützung an der Kirchbergschule in Königheim durch den Fonds am richtigen Platz.