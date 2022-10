34 Landschaftsgärtner starten ins Berufsleben

Main-Tauber-Kreis. „Gut ausgebildete Fachkräfte im Garten- und Landschaftsbau erwartet eine spannende und interessante Zukunft!“ Mit dieser Botschaft begrüßte Corinna Jung, Vorsitzende der Region Franken im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL BW), die rund 100 Gäste. Unter ihnen die jungen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner, ihre Familien, Freunde und Ausbildungsbetriebe auf dem Gartenschaugelände Eppingen.

In seiner Festansprache würdigte Klaus Holaschke, Oberbürgermeister der Stadt Eppingen, die Leistungen der frisch ausgelernten Landschaftsgärtner. Er lobte das herausragende Engagement aller Ausbildungsbeteiligter, vom Ausbildungsbetrieb, über die Berufsschule, die Überbetriebliche Ausbildung bis hin zu den Eltern, Freunden und Verwandten. Die Ansprüche in der Ausbildung sind hoch, doch wartet auf die jungen Fachkräfte auch ein anspruchsvoller und sehr abwechslungsreicher Beruf.

Albrecht Bühler, Vorstand Ausbildung im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, gratulierte im Namen des Verbandes und meinte, dass nun jeder das erste Ziel auf dem beruflichen Weg erreicht habe. Qualifikationen wie den Meister oder Techniker im Garten- und Landschaftsbau oder ein Studium der Landschaftsplanung oder Landschaftsarchitektur können weitere Schritte auf der Karriereleiter sein, so dass die jungen Fachkräfte interessante und verantwortungsvolle Positionen in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb übernehmen können oder als selbstständige Unternehmer ihren beruflichen Weg gehen. Diejenigen die nun erst einmal genug von Berufsschule und Prüfungen haben, können ihre Erfahrungen in einem anderen Betrieb oder sogar im Ausland sammeln.

Folgende Landschaftsgärtner aus dem Main-Tauber-Kreis haben ihre Prüfung erfolgreich abgelegt:

Andreas Hauf, Bernd Kellermann Gartengestaltung, Creglingen; Luis Knörzer, Uihlein GbR Garten- & Landschaftsbau, Königheim; Jakob Lang, Garten Stahl GmbH, Schweigern; Nico Schmidt, Bernd Kellermann Gartengestaltung, Creglingen; Leon Wunderlich, Bruno Brenner Garten- und Landschaftsbau GmbH, Weikersheim – und Tobias Heußlein, Uihlein GbR Garten- & Landschaftsbau, Königheim.

Unter den besten neun Absolventen waren aus dem Main-Tauber-Kreis:

Sebastian Bick, Uihlein GbR Garten- & Landschaftsbau, Königheim, Abschlussnote: 1,9 sowie Marius Sackmann, Gerd Frank Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Vorbachzimmern, Abschlussnote: 1,9.