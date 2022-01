2572 Euro für die gute Sache zusammengekommen

Königheim. Mit dem gebotenen Abstand waren die Sternsinger bei schönstem Sonnenschein für die gute Sache unterwegs. Sie sammelten Spenden für die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in Not. Trotz der erschwerten Bedingungen kamen in Königheim und Weikerstetten 2572 Euro in bar zusammen. In dieser Summe sind noch nicht alle Überweisungen berücksichtigt. Die besuchten Menschen waren froh, dass sie in diesem Jahr den Haussegen wieder durch die Drei Könige erhalten haben. Bild: Beate Paul

