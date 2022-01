2000 Euro für Flutopfer im Ahrtal gesammelt

Könighein. Die Mitglieder der Frauengemeinschaft Königheim führten eine Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal durch. In der Bäckerei Achstetter stand in der Adventszeit eine Spendendose zugunsten der Flutopfer. So wurden insgesamt 1190,09 Euro gesammelt.

Aufgerundet

Als Weihnachtsgeschenk hat die Frauengemeinschaft die Spendensumme auf die Gesamtsumme von 2000 Euro aufgerundet und auf das Spendenkonto der Elektroseelsorge(r) Walporzheim überwiesen.

Die verheerenden Überflutungen haben immense Schäden angerichtet. Menschen starben, viele stehen immer noch vor dem Nichts. Ihre Wohnungen und Häuser sind teilweise immer noch verwüstet, vieles muss noch aufgebaut und neu beschafft werden.

Als Helfer vor Ort

Einige Königheimer waren als Helfer vor Ort und konnten sich selbst ein Bild von den enormen Schäden und den tragischen Schicksalen machen. Aus diesem Grund will die Frauengemeinschaft die Spendenaktion auch verlängern. Der dann gesammelte Spendenbetrag wird von der Frauengemeinschaft Königheim an die Frauengemeinschaft St. Laurentius Ahrweiler gespendet.

Ein persönlicher Kontakt zur Frauengemeinschaft Laurentius Ahrweiler besteht bereits, so die Verantwortlichen. kfd