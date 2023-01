Brehmen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst wurden die Sternsinger in Brehmen in zwei Gruppen ausgesandt, um den Segen an die Häuser zu bringen. Die Brehmer Kinder und Jugendliche sammelten 1466 Euro für die Kinder in Indonesien und weltweit. Bild: Lara Spachmann

