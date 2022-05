1095 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet

Brehmen. Die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Brehmen fand im Schulhof der alten Schule statt.

Nach der Begrüßung durch den DRK-Vorsitzenden Bernd Frank folgte der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden und der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr 2021, in dem die aktiven DRK-Mitglieder insgesamt 1095 Arbeitsstundenleisteten. Coronabedingt konnten keine Übungsstunden oder Versammlungen im Übungsraum abgehalten werden.

Der Vorsitzende erwähnte die Schnelltest-Aktionen bei der Firma Kärcher in Gissigheim sowie die Impfaktionen bei der Firma Kärcher in Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Schmied aus Königheim. Als Anerkennung und Dankeschön erhielten die Helferinnen und Helfer einen Scheck sowie einen Luftreiniger von der Geschäftsführung der Firma Kärcher in Winnenden überreicht.

Gegen Corona im Einsatz

Der DRK-Ortsverein Brehmen führte mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Pülfringen und der DLRG-Ortsgruppe Königheim von April bis Juni Antigen-Schnelltests im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim durch.

Einige Erste Hilfe Kurse wurden im Lehrsaal in Tauberbischofsheim und Wertheim abgehalten, die Kurse wurden von den EH-Ausbildern des Ortsvereins Isabell Fischer, Philipp Herold und Bernd Frank durchgeführt. Ebenso wurden Ausbilder-Fortbildungen online absolviert und Philipp Herold machte die Fortbildung zum EH-Ausbilder am Kind.

Insgesamt hatten die Helfer derHelfer-vor-Ort-Gruppe Brehmen, die im Mai 1999 gegründet wurde, im Jahr 2021 drei Einsätze.

Der Vorsitzende berichtete, dass man drei DRK-Ortsvereine, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen waren, mit einer Geldspende unterstützt hat und zwar Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Sinzig. Als weiteren Punkt nannte er den Besuchsdienst des DRK am Jahresende bei allen Brehmer Seniorinnen und Senioren ab 70Jahren, welcher unter Corona-Bedingungen von Erika Dosch-Briol, Diana Basel und Bernd Frank durchgeführt wurde. Diese Besuche werden sehr positiv von der Bevölkerung aufgenommen. Im Kleiderladen „Jacke wie Hose“ in Tauberbischofsheim sind zwei Mitglieder vom Ortsverein im Helferteam tätig.

Am Schluss seiner Rede lobte der Vorsitzende alle aktiven Helferinnen und Helfer.

Neustart der Jugendgruppe

Coronabedingt konnte sich die JRK-Gruppe nicht treffen. Für 2022 ist ein Neustart der Brehmer JRK-Gruppe für Kinderab sechs Jahren geplant.

Anschließend trug der Übungsleiter der DRK Fit & Fun Männerbewegungsgruppe Markus Heilig seinen Bericht vor.Die 19 Mitglieder sind zwischen 44 und 74 Jahre alt. Man traf sich zehn Mal zu Übungsstunden. Ebenso hielt man sich mit Fahrradfahren und Wandern fit. Weiter wurde ein zweitägiger Ausflug nach Mönchberg unternommen und für dieses Jahr ist ein Ausflug nach Rodgau geplant.

Danach erstattete die Schatzmeisterin Katja Keppner-Hofacker den Kassenbericht für 2021. Die Kasse wurde von Martina Veith und Joachim Walzenbach geprüft. Sie bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Martina Veith beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Neuwahlen

Danach fanden unter der Leitung von Bürgermeister Ludger Krug die Neuwahlen statt. Einstimmig in den Vorstand wurden gewählt: Vorsitzender: BerndFrank, stellvertretender Vorsitzender: Philipp Herold, Schatzmeisterin: Katja Keppner-Hofacker, stellvertretende Schatzmeisterin: Isabell Fischer, Schriftführerin: Sandra Frank, stellvertretende Schriftführerin: Ute Zimmermann, Rechnungsprüfer: Martina Veith und Joachim Walzenbach, Beisitzer: Isolde Frank, Teresa Ganz, Holger Hartmann, Astrid Walzenbach, Delegierte: Erika Dosch-Briol, Irene Ganz, Karlheinz Spiesberger, Hubert Zegewitz, Ersatzdelegierte: Herbert Heilig, Rosi Nied, Sozialleiterin: Gabi Fischer.

Grußworte

Kreissozialleiterin Herta Wolf berichtete über die Kreissozialarbeit im DRK-Kreisverband und über das Angebot der Bewegungsprogramme, wie die neugegründete Bewegungsgruppe für Geflüchtete in Tauberbischofsheim. Ebenso informierte sie über die Arbeit in den Kleiderläden in Tauberbischofsheim und Wertheim, in denen ukrainische Flüchtlinge kostenlos eine Erstausstattung erhalten.

Zum Schluss wies sie auf den Termin im September hin,wo alle Alterskameradinnen und Alterskameraden nach Wertheim zu einem Treffen eingeladen werden. Danach berichtete Katharina Beuchert über die einzelnen Dienstleistungsbereiche und deren Arbeit. Zum Schluss gab sie noch den Termin für die Kreisversammlung in Wertheim, die am 28. Juli stattfindet, bekannt.Abschließend zollte sie allen OV-Mitgliedern für ihren Einsatz und ihr großes Engagement ihre Anerkennung.

Bürgermeister Ludger Krug bedankte sich bei allen Helferinnenund Helfern für ihre Arbeit, insbesondere bei der Mithilfe der Schnelltest-Aktionen im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim.

Ehrungen

Danach wurden einige OV-Mitglieder von der Kreissozialleiterin Herta Wolf , vom DRK-Vorsitzenden Bernd Frankund seinem Stellvertreter Philipp Herold geehrt:

Für 15 Jahre: Katharina Beuchert, Marina Veith; für 20 Jahre: Astrid Walzenbach; für 25 Jahre: Petra Jach-Frank; für 35 Jahre: Oskar Keppner, Martina Veith, Dietmar Veith, Bernd Frank; für 45 Jahre: Rosi Nied.

Die Geehrten erhielten als Dank und Anerkennung eine Urkunde, eine Anstecknadel sowie ein Weinpräsent überreicht.

Unter Punkt Verschiedenes berichtete der Vorsitzende, dass man sich an den Kosten der neuen Ausschankanlage sowie Thekeneinrichtung im Bürgerhaus beteiligt hat.

Zum Abschluss gab der Vorsitzende noch ein paar Termine für 2022 bekannt, und erinnerte an die Famlienwanderung nach Pülfringen im August. drkb