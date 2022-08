10 000 Euro für Königheimer Feuerwehr übergeben

Königheim. Die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherungen spendet im Rahmen ihres Engagements zur aktiven Schadenverhütung 10 000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Königheim. Dr. Moritz Finkelnburg, Mitglied des BGV-Vorstandes, übergab den Spendenscheck nun an Königheims Bürgermeister Ludger Krug.

Der BGV würdigt damit die Arbeit der Feuerwehren und leistet einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadenverhütung. „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, sagte Dr. Moritz Finkelnburg in seiner Ansprache. Er dankte den anwesenden Feuerwehrleuten für ihr wichtiges Ehrenamt und Engagement: „Es ist ein großes Glück, dass es in Baden solch engagierte und gut ausgebildete Rettungsexperten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen.“

Bürgermeister Ludger Krug nahm die große Spendensumme gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Torsten Glock und dessen Stellvertreter Berold Kemmer dankend entgegen: „Mit dem Neubau einer Fahrzeughalle in Pülfringen und der Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges haben wir in jüngster Vergangenheit bereits kräftig in die Freiwillige Feuerwehr investiert. Noch viel größere Investitionen stehen allerdings in Kürze mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Gissigheim und der Beschaffung eines zweiten Feuerwehrfahrzeuges bevor. Die Spende des BGV leistet hierbei einen unschätzbaren Beitrag für das Feuerwehrwesen in unserer Gemeinde“, so der Königheimer Rathaus-Chef abschließend.

Im Rahmen der aktiven Schadenverhütung unterstützt der BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden jährlich mit bis zu 600 000 Euro. Seit 2009 ist auch das BGV-Brandschutzmobil im Einsatz. Mit Live-Vorführungen, Filmen und Schaubildern informiert das BGV-Brandschutzmobil die Besucher über Brandgefahren im Haushalt. Vereine und Institutionen können das Brandschutzmobil gegen eine geringe Aufwandsentschädigung mieten.