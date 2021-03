Igersheim. „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona vorbei wäre“ – eine Serie unter diesem Titel gibt es seit kurzem in unserer Zeitung.

Ingrid Kaufmann-Kreußer, Igersheim, arbeitet für die Gemeinde und kümmert sich um Tourismus, Kultur und Veranstaltungen: „Am Tag 1 nach Corona wäre ich wohl zerrissen zwischen Trauer und Freude. Irgendwie passt der Lockdown gerade besser zu meiner Psyche, weil ich vor drei Wochen durch eine Corona-Infektion meinen Papa verloren habe, für den die Chance zur Impfung zu spät kam. Diese Pandemie kann ich deshalb nicht einfach abschütteln und Party machen.

Andererseits möchte auch ich den ganzen Spuk vergessen und endlich wieder Vollgas geben bei der Organisation von Kleinkunst und Festen sowie bei Projekten unseres Bürgernetzwerks, die mir und vielen anderen so arg fehlen. Wir haben so viel abgesagt und verschoben, alle haben sich physisch so weit voneinander entfernt, dass wir regelrecht wieder lernen müssen, unser Gegenüber nicht als Gefahrenquelle zu sehen. Auch ich.

Wir werden in Igersheim viele Gelegenheiten zum schnellen Herantasten an frühere Zeiten schaffen, sobald das wieder möglich ist. Aber ich möchte nie dafür verantwortlich sein, dass sich auf einer unserer Veranstaltungen jemand an diesem Drecksvirus ansteckt. Deshalb auch ab Tag 1 Öffnung und Begegnung nur mit Vorsicht und verantwortungsvollem Konzept.

Meinem Papa und anderen Menschen hat Corona das Leben gekostet, aber so vielen jungen Leuten hat Corona zumindest Unbeschwertheit und Entwicklungschancen gestohlen. Junge Leute und Freiwillige haben sich in Igersheim unglaublich solidarisch verhalten, um andere zu schützen. In der Nachcorona-Zeit können wir Ältere dann zeigen, wie solidarisch wir mit der Jugend und Familien sind.

Zwischen all meiner persönlichen Traurigkeit blitzt deshalb schon klar erkennbar Vorfreude auf – vor allem auf die schmerzlich vermissten persönlichen Begegnungen. Ich freue mich auf kuschelige und quirlige Familientreffen mit Fressgelagen und allem, was dazu gehört.“