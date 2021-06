Zwei Verletzte

Igersheim/Holzbronn. Zwei Jugendliche wurden am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall bei Igersheim leicht verletzt. Kurz nach 11 Uhr war ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs und wollte aus Reisfeld kommend nach links in Richtung Holzbronn abbiegen. Dabei übersah er augenscheinlich ein mit zwei Personen besetztes Motorrad, welches in diesem Moment von links aus Richtung Holzbronn kam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei die 16-jährige Leichtkraftradfahrerin und deren 15 Jahre alte Sozia leicht verletzt wurden. Die beiden Jugendlichen wurden mit Rettungswagen ins Caritas-Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro. pol

