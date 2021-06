Zwei schwere Unfälle bei der Arbeit

Igersheim/Niederstetten. Gleich zweimal mussten Rettungshubschrauber am Mittwochmorgen nach Arbeitsunfällen Verletzte in Kliniken bringen. Um kurz vor 8 Uhr entlud ein Arbeiter in Igersheim-Harthausen Paletten mit Ziegeln. Weil eine der Paletten zur Seite kippte versuchte der Mann diese abzufangen. Dieser Versuch misslang, wobei der 58-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem fliegenden Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Stunde später verletzte sich ein 62-Jähriger bei Arbeiten in Niederstetten. Der Mann hatte auf einem Wintergarten gearbeitet, als plötzlich eine Glasplatte unter ihm einbrach und er fast drei Meter kopfüber in die Tiefe stürzte. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Schwerverletzten ebenfalls in eine Klinik. pol