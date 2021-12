Zeugen gesucht

Igersheim. Eine 50-jährige Fiat-Lenkerin war am Mittwochnachmittag an einem Unfall bei Igersheim beteiligt, bei dem ein Pkw-Fahrer flüchtete. Die Frau war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 2251 von Igersheim in Richtung Elpersheim unterwegs. Der andere Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Bad Mergentheimer Straße und wartete an der Einmündung zur Landesstraße. Als sich der Fiat auf Höhe dieser befand, kam es wohl zum Zusammenstoß, da das andere Fahrzeug zur früh aus der Einmündung herausfuhr. Hierdurch wurde das Heck des Fiat beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem anderen Pkw geben können, sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1