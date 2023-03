Zeit bis April überbrücken

Igersheim. Der Igersheimer Feierabendmarkt jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr war zunächst gut frequentiert. Aber er hat aktuell trotz großer Erfolge zu kämpfen. „Jetzt zwischen Januar und April, bis die ersten eigenen Salate, Gemüse, Kräuter auf die Markttische kommen, wird’s richtig eng bei ausschließlich regionaler, saisonaler Ware“, bilanziert Bürgermeister Frank Menikheim.

Während viele Regionalmärkte im Winter auf einen monatlichen Rhythmus setzen, hält Igersheim am wöchentlichen Rhythmus fest. Der bei einer Befragung der Einwohner mit großer Mehrheit geäußerte Wunsch nach einem wöchentlichen Markt war hierfür die Basis.

Aber das Wollen allein reicht nicht. „Seit einigen Wochen kommen einfach zu wenige Kunden auf den Markt, um allen Direktvermarktenden eine Perspektive zu bieten“, meint Frank Menikheim. Jetzt muss die Konzeption des Feierabendmarkts sich bewähren. Bevor das Angebot an selbst produzierten Produkten zu klein wird, um einen attraktiven Wochenmarkt zu garantieren, haben die Marktleute gemeinsam beschlossen, dass vorübergehend ein Direktvermarkter vor allem frische Salate, Gemüse und Obst in Bioqualität auf dem Bio-Großmarkt in Würzburg zukauft – aber auch Bio-Produkte für die anderen Direktvermarkter, die vielleicht noch das eigene Sortiment ergänzende Produkt für ihre Kunden benötigen. Auch hier wird darauf geachtet, dass der ökologische Fußabdruck der einzelnen Lebensmittel so gering wie möglich ist.

Die Gemeinde wird in den nächsten Wochen die Bürger nochmals zu ihren Vorstellungen befragen und verstärkt nach weiteren Marktbeschickern mit ergänzenden Angeboten Ausschau halten. Am Ende werden die Kunden durch ihr Einkaufsverhalten entscheiden, ob der Wunsch nach einem wöchentlichen Feierabendmgarkt erfüllbar bleibt. „Bei aller spürbaren Begeisterung der Wochenmarktbesucher, am Ende müssen die Direktvermarkter von ihrer Arbeit leben können. Eine Teilnahme am Wochenmarkt muss sich auch für die Erzeugerfamilien rechnen“, so Menikheim.

Bis zu zehn Direktvermarkter aus Igersheim und Umgebung ergänzen das Angebot der örtlichen Gärtnerei, Bäckerei und Metzgerei, bieten an ihren mobilen Ständen ein attraktives Wochenmarktsortiment. Gerne könnten aber noch weitere Marktbeschicker einsteigen, fasst Kaufmann-Kreußer zusammen.

Die Zeit bis spätestens im Mai, wenn wieder genügend eigene frische Waren auf den Markttischen landen werden und auch Sonderkulturen aus der Region zu haben sein werden, wird nun also pragmatisch und verantwortungsvoll überbrückt.

Am nächsten Erlebnis-Feierabendmarkt am Donnerstag, 6. April, wird vorm Bürgerlädle Förster Klemens Aubele über den Zustand des hiesigen Waldes berichten. Der Heimatverein „Messklingenschlapp“ wird mit Kindern Ostereier färben und der Freundeskreis Wochenmarkt wird eine traditionelle Gründonnerstagssuppe aus neun Wildkräutern anbieten. Um 17 Uhr kommt Kräuterexpertin Luise Denninger an den Stand. Das Angebot an den Erlebnis-Feierabendmärkten jeweils am ersten Donnerstag des Monats überzeugt mit einem erweiterten Angebot an kulinarischen Leckerbissen und Getränken sowie zusätzlichen Lebensmittelständen.