Zahlreiche Projekte finanziell unterstützt

Igersheim. Die Pandemie hat auch bei der Manfred-Schaffert-Bürgerstiftung (MSB) ihre Spuren dahingehend hinterlassen, dass der Stiftungsrat ein Jahr länger im Amt blieb, weil erst jetzt wieder eine Präsenzzusammenkunft möglich war. Doch die äußeren Umstände taten dem Bestreben der Einrichtung keinen Abbruch, Gutes zu tun und verschiedene Projekte finanziell zu fördern. Seit Gründung der Stiftung sind bereits rund 50 000 Euro in die unterschiedlichsten Maßnahmen geflossen, führte Namensgeber und „Frontmann“ Manfred Schaffert beim Meeting im „Juki“ aus.

Bis auf die Tatsache, dass Corona auch die Arbeit der Stiftung tangierte, gab es nur positive Nachrichten. Die Wahlen waren jeweils eine einstimmige Angelegenheit. An der Spitze der MSB steht in Zukunft das Triumvirat Manfred Schaffert, Erhard Ikas und Julia Albers. Dem Trio zur Seite steht der Stiftungsrat, der sich aus Iris Lange-Schmalz (Vorsitzende), Ingrid Kaufmann-Kreußer, Beate Kohlschreiber, Uwe Krauß, Ralf Landwehr, Annette Lehr, Heidi Mansdörfer, Professor Dr. Gottfried Müller, Klaus Reinhart, Sieglinde Reinhart, Dr. Barbara Reinwald, Marcus Rügamer und Dr. Manfred Wittenstein zusammensetzt. Die Stiftung umfasst 48 Mitglieder.

Manfred Schaffert betonte, dass das Finanzamt Tauberbischofsheim einmal mehr die Gemeinnützigkeit der Stiftung bestätigt habe. Deren Finanzrahmen sei stark geprägt gewesen von der Nullzinspolitik der EZB. Dennoch sei es dank eines vorausschauenden Anlagemanagements gelungen, Erträge aus dem Vermögen zu generieren.

In den vergangenen fünf Jahren seien rund 13 500 Euro für die gute Sache geflossen, wie Schaffert weiter ausführte. In diesem Zusammenhang nannte er Bildungsprojekte von Möhler-Schule und Kindergärten sowie die „Jüdischen Kulturtage“, Beschaffung einer Obstpresse durch den Heimatverein, Unterstützung von Familien in Not, Bienenprojekt am Bürgerweinberg Igersheim, Pflanzaktion Biotop, Förderverein „Frauen helfen Frauen im Main-Tauber-Kreis“, ökumenischer Seniorentreff, Sommerferienprogramm und Unterstützung Ehrenamt.

Der Kapitalstock sei in seinem Bestand erhalten worden, betonte der ehemalige Igersheimer Bürgermeister, zum Ausgleich des inflationsbedingten Werteverzehrs sei eine Rücklage angelegt worden. Mit großer Freude und Applaus wurde von den Sitzungsteilnehmern die Nachricht von Dr. Manfred Wittenstein aufgenommen, dass er die Arbeit der Stiftung aus aktuellem Anlass mit einer Summe von 5000 Euro unterstützen werde.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf das Logo. Dafür hatten sich Vorstand und Stiftungsrat in einer gemeinsamen Sitzung ausgesprochen, um so den Wiedererkennungswert der Einrichtung zu erhöhen. Stiftungsratsmitglied Professor Dr. Gottfried Müller, ein passionierter Hobbymaler und -zeichner, hatte sich spontan bereiterklärt, einige Vorschläge zu erarbeiten, die in der jetzigen Zusammenkunft auch präsentiert wurde. Es hat sich hierbei ein Favorit herauskristallisiert, das Projekt soll nun konkretisiert werden, um die endgültige Lösung vorstellen zu können.

Insgesamt sieht sich die Manfred-Schaffert-Bürgerstiftung für die Zukunft gut aufgestellt, um auch weiterhin Projekte finanziell fördern zu können. Zwei solcher Anfragen wurden jetzt positiv beschieden. Die Kindertageseinrichtung Artikus erhält 450 Euro für das Projekt „Zahlenland“ für eine ganzheitliche mathematische Bildung in der frühen Kindheit. Und die Jugendarbeit im „Juki“ in Igersheim bekommt 500 Euro für ein besonderes Graffiti-Projekt. ktm