Wunschaktion endet bald

Igersheim. Auch dieses Jahr haben sich zahlreiche Familien mit Geldsorgen an der Weihnachtsgeschenke-Aktion des Bürgernetzwerks beteiligt und Wunschkuverts für ihre Kinder ausgefüllt. Aktuell hängen noch 15 Kuverts mit Wünschen im Richtwert von je 30 Euro am Weihnachtsbaum im Bürgerlädle und warten auf hilfsbereite Menschen.

Bis spätestens 15. Dezember können im Rathaus oder bei den Banken die vorbereiteten Wunschkuverts abgeholt, ausgefüllt und an den Baum gehängt werden. Die hilfsbereiten Mitbürger brauchen dann die Zeit bis 22. Dezember, um die gewünschten Geschenke zu besorgen und im Rathaus abzugeben, damit sie rechtzeitig vor Weihnachten an die betroffenen Familien weitergeleitet werden können. Wer zu den Öffnungszeiten des Bürgerlädles (Montag, Dienstag und Freitag 15.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch und Samstag 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 16 bis 19 Uhr) nicht vorbeikommen kann, darf sich auch beim Bürgernetzwerk zur Vereinbarung eines Abholtermins per Mail an buergernetzwerk@igersheim.de oder unter Telefon 07931/497-22 melden. Weitere Infos gibt das Bürgernetzwerk auf www.igersheim-aktiv.de

Mit den Kuverts können Kinderwünsche erfüllt werden. © BNW