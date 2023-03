Wohnformen für Senioren erforscht

Igersheim. Bereits 2015 war in Igersheim im Zusammenhang mit der „Zukunftsstrategie Igersheim 2030+“ eine Bürgerbefragung durchgeführt worden mit dem Bestreben, die Zufriedenheit der Einwohner in verschiedenen Lebensbereichen in der Kommune zu eruieren.

An Stellschrauben drehen

Seinerzeit sei unterm Strich, so Bürgermeister Frank Menikheim, eine hohe Grundzufriedenheit herausgekommen, wobei man sich auf die Fahnen geschrieben habe, bei den kritischen Punkten weiter an den Stellschrauben zu drehen.

Zum Jahreswechsel hatte eine weitere solche Befragungsrunde stattgefunden – angeschrieben worden waren alle Einwohner über 55 Jahre. Sie legte einen besonderen Fokus auf die persönliche Wohnsituation sowie die Aufgeschlossenheit und das Interesse an neuen Wohnformen im Alter. Denn der fortschreitende demografische Wandel stelle, so der Rathauschef, die Kommunen auch im Städtebau vor ganz besondere Herausforderungen.

Umfangreiche Auswertung

Fabian Gläser, Student der Humangeografie an der Uni Würzburg, stellte in der donnerstäglichen Gemeinderatssitzung die Resultate vor. Er ging allerdings nur auf einige wichtige Fakten ein, da die Auswertung sehr umfangreich sei.

Der Student lobte in seinen Ausführungen die für solch eine Aktion gute Rücklaufquote von knapp 30 Prozent. Die Umfrage habe unter anderem ergeben, dass die Bürger im Schnitt 40 Jahre in Igersheim wohnten. Die Lebensqualität werde durchschnittlich mit 2,45 benotet. Allerdings werde auch hervorgehoben, dass in manchen Bereichen – Wohnen, Freizeit, Dienstleistungen, Gastronomie oder Infrastruktur – noch Luft nach oben sei.

Weiterhin habe die Umfrage ergeben, dass der überwiegende Teil der Einwohner in den eigenen vier Wänden lebe. Der Zufriedenheitswert in Sachen Wohnsituation sei mit 2,05 angegeben worden. Sorgen machten sich viele, was die Auswirkungen beim Strom und bei der Heizung angehe. Und was künftige Wohnformen angehe, habe sich herauskristallisiert, dass betreutes Wohnen bei vielen älteren Mitbürgern auf Rang eins gesetzt werde vor Senioren-Hausgemeinschaften.

Interesse bekundet

Im Rahmen der Befragung hätten 90 Mitbürger ihr Interesse bekundet, an einer Infoveranstaltung zum Thema „Wohnen im Alter“ teilnehmen zu wollen, sagte Frank Menikheim. Selbiger finde nun am Samstag, 25. März, ab 14 Uhr im Kulturkeller in Igersheim statt.

Ziel der Zusammenkunft sei unter anderem die Feststellung der Wohnbedürfnisse, die Erhebung der Wohnwünsche, Interesse zu wecken für die Thematik allgemein sowie letztendlich ein möglichst Zielgruppen spezifisches Angebot in der von der Gemeinde erworbenen Areale in der Brunnengasse zu schaffen, das später auch von den Bürgern angenommen werde.