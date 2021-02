Nach der Neugestaltung soll der Möhlerplatz aufgewertet werden – hierzu soll ein Wochenmarkt beitragen. Der Igersheimer Gemeinderat bringt die Erarbeitung eines Konzeptes auf den Weg.

Harthausen. Wenn die Maßnahme abgeschlossen sei, so Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag, ergäben sich für den Möhlerplatz attraktive Möglichkeiten – in sozialer und gesellschaftlicher, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Dies wolle die Kommune „verantwortungsvoll und sensibel, aber auch mutig und innovativ nutzen“, um den Bürgern, aber auch dem örtlichen Gewerbe neue Chancen zu offerieren.

Ruf nach gesunden Lebensmitteln

Neben anderen wichtigen Punkten habe vor allem ein sich wandelndes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunde Lebensmittel bei zahlreichen Menschen den Wunsch geweckt, „in Igersheim einen Wochenmarkt zu etablieren“, führte der Schultes weiter aus. Dies hätten viele Bürger in Workshops und Befragungen bekundet. Auch Gespräche mit örtlichen Betriebsleitern und Unternehmen hätten diesen Wunsch untermauert, da hierdurch eine weitere Belebung des Ortskerns erfolge.

Entscheidend für solch einen Schritt sei ein gutes Marktkonzept. Hinsichtlich des besten Zeitraums für einen Markt, des Angebotssortiments und geeigneter Beschicker seien eine sensible Markterkundung und Weiterentwicklung des Angebots an Lebensmitteln und Waren der Direktvermarkter im Ortskern unter Einbeziehung der schon im Ort tätigen Anbieter abzustimmen.

Bereits im Sommer soll der Möhlerplatz in neuer Optik und Funktionalität seinen Flair und seine Möglichkeiten voll entfalten, führte der Rathauschef weiter aus. Bei der Maßnahme würden bereits weitblickend die technischen Voraussetzungen wie Versorgungspoller geschaffen, dass auf dem Areal sowie den angrenzenden Flächen auch ein Wochenmarkt über die Bühne gehen könne, bei dem die von Marktbeschickern benötigten Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse vorhanden seien. Im nächsten Schritt sei vorgesehen, ein attraktives Konzept für einen Wochenmarkt zu entwickeln. Die Analyse- und Beteiligungsphase solle während der Corona-Pandemie zum Großteil digital erfolgen. Eine Präsentation erster Resultate werde für die April-Sitzung des Rates ins Auge gefasst.

Anbieter mit einbeziehen

Karl Limbrunner warf in der Sitzung im Gemeindehaus von Harthausen ein, dass es vor einigen Jahrzehnten in Igersheim schon einmal den Versuch gegeben habe, einen Wochenmarkt zu realisieren. „Ich halte es für wichtig, die lokalen und regionalen Anbieter mit ins Boot zu nehmen“, so sein Appell. Schultes Frank Menikheim pflichtete dem bei: „Dies ist zum Teil schon geschehen und wird durch die Steuerungsgruppe auch noch gemacht.“