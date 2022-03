Wochenmarkt startet im Herbst

Mit dem Projekt „Wochenmarkt“ bringt sich Igersheim aktiv mit einem innovativen Marktkonzept in die Biomusterregion Main-Tauber-Kreis ein. Ein Kennenlern-Markt hat Lust auf mehr gemacht. Richtig losgehen soll es nun im Herbst.

Harthausen. Der Probelauf im Oktober 2021 sei auf ein hohes Besucherinteresse sowie eine große Resonanz gestoßen, so Ingrid Kaufmann-Kreußer im Sachstandsbericht. Die Auswertung einer Befragung habe klare Wünsche der Verbraucher zum Warenangebot sowie Prioritäten offenbart. Während einige Betriebe bereits angekündigt hätten, mit eigenen Verkaufsbuden an den Start zu gehen, werde vom Rest eher ein Gemeinschaftsstand bevorzugt.

Die Steuerungsgruppe „Wochenmarkt“ sei mit der Bitte an die Verwaltung herangetreten, Fördermöglichkeiten für solch einen gemeinschaftlichen Stand auszuloten. Inzwischen seien vom Rathaus Angeboten für solch ein Gefährt eingeholt und geprüft worden. In diesen Gemeinschaftsstand integriert werden könne das von vielen Seiten hoch priorisierte „Markt-Café on Tour“.

Überprüft würden in diesem Zusammenhang, welche Fördermöglichkeiten es für dieses Projekt gebe. Im Vergleich diesbezüglich zeichne sich ab, dass ein „Leader“-Förderantrag der wohl am besten passende und sinnvolle Weg sei, so Kaufmann-Kreußer.

Aus diesem Grund sei vor wenigen Tagen beim „Leader“-Regionalmanagement Hohenlohe-Tauber fristgerecht ein Förderantrag eingereicht worden. Hier wäre im Idealfall ein Zuschuss von bis zu 40 Prozent der Kosten möglich, falls das Projekt den Zuschlag erhalte.

Grundlage für die Kostenkalkulation sei ein Angebot der Firma Lambert für solch einen Marktanhänger mit einer Gesamtlänge von 4,20 Metern, der rund 34 000 Euro kosten würde, erklärte die Koordinatorin. Dieser einachsige Anhänger sei mit wenigen Handgriffen in einen überdachten Marktstand mit einer Verkaufsfläche von rund zwölf Quadratmetern sowie einer überdachten Standfläche von rund 36 Quadratmetern aufbaubar. Da der Anhänger, je nach Erfordernis, mit weiteren Modulen auf der Edelstahltheke bestückt werden könne, sei er multifunktional auch für andere Veranstaltungsformate und Outdoorprojekte einsetzbar.

Für Bürgermeister Frank Menikheim wäre eine Anschaffung ein „Baustein, um das Vereinsleben wieder in Schwung zu bringen“. Insgesamt gab es auch dem Gremium viele positive Signale für dieses Projekt. Allerdings gaben einige Räte in der Sitzung zu bedenken, dass man einen Eigenanteil von über 20 000 Euro zu stemmen habe. Die Meinungen des Gremiums reichten von „Langsam anlaufen lassen“ bis „Voll durchstarten“. Insgesamt solle durch solch ein Angebot der Erlebnischarakter deutlich erhöht werden.

„Zudem werden durch solch ein Angebot Begegnungsmöglichkeiten geschaffen“, zeigte sich der Rathauschef überzeugt. Er sicherte allerdings auch zu, dass die gesamte Angelegenheit neu beraten werde, wenn das Projekt durch „Leader“ nicht unterstützt werde.

Bei sechs Enthaltungen votierte der Gemeinderat für die Vorschläge der Steuerungsgruppe „Wochenmarkt“. Besonders wird die Zielsetzung, einen Gemeinschaftsanhänger seitens der Kommune anzuschaffen und diesen an Direktvermarkter aus der Gemeinde auch für eine regelmäßige Teilnahme am Wochenmarkt zur Verfügung zu stellen, mitgetragen. Die Beantragung einer „Leader“-Förderung für das Projekt „Markt-Café on Tour“ wird deshalb nachträglich unterstützt und genehmigt.

Die Steuerungsgruppe sowie die Verwaltung werden darüber hinaus beauftragt, für den Beginn des Wochenmarktes im Herbst nun das endgültige Marktkonzept zu erarbeiten und es dem Gemeinderat vor der Sommerpause vorzustellen. Auswärtige Marktbeschicker mit sinnvoll ergänzendem Warenangebot sollen zeitnah zur Teilnahme am Wochenmarkt animiert werden. Damit wurde der Etablierung eines regelmäßigen Wochenmarktes ab Herbst durch den Rat zugestimmt.