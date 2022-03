Wilde, kreative Mischung

Igersheim. Eine bunte, wilde und kreative Mischung präsentierte die Jugendarbeit Igersheim mit der „Junge Kunst Ausstellung“ vom 19. bis 27. März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreativität steckt in jedem, doch Fragen und Zweifel können den Schaffensprozess manchmal ins Stocken bringen: Wie kann ich mich und meine Ideen am Besten ausdrücken? Welches Medium und welche Materialien möchte ich benutzen? Und die wichtigste Frage: Wo kann ich meine fertigen Werke zeigen und möglichst viele Leute erreichen?

Seit über 20 Jahren unterstützt das Team der Jugendarbeit Igersheim Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus der Region und ermöglicht es ihnen, die eigenen Werke auszustellen. Vom 19. bis 27. März findet die „Junge Kunst“ wieder statt – eine abwechslungsreiche Ausstellung von über 20 Kreativschaffenden mit diversen Spielarten der Gestaltung. Das Jugend- und Kulturzentrum Igersheim bietet vielfältige Möglichkeiten und Ausstellungsflächen, um alle Arten von Kunstwerken präsentieren zu können. Egal, ob klassisches Gemälde, Plastiken, Mode, Film- oder Musikbeiträge – eine bunte, wilde und kreative Mischung ist erwünscht. Die Vernissage findet am Freitag, 18. März, ab 19 Uhr statt und wird mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm ausgestaltet. Es wird auch eine Lichtshow von Leon Hartmann geben, der auch am 5. März bei der Friedensdemo auf dem Möhlerplatz für die richtige Stimmung sorgte. Am Eröffnungswochenende 19. und 20. März wird Leon zu den Öffnungszeiten ebenfalls weitere Lichtshows für Interessierte zeigen. Alle Künstler*innen, das Team der Jugendarbeit Igersheim sowie Bürgermeister Frank Menikheim freuen sich auf viele Kunstinteressierte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Infos und die Öffnungszeiten der Ausstellung gibt es auf www.juki-igersheim.de